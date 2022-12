Kreisumlage soll steigen: Gothaer Kreistag will Etat für 2023 beschließen

Gotha. Eine neue Förderrichtlinie für den Tourismus soll beschlossen werden und die Kreisverwaltung legt einen Bericht über ihre Beteiligung an Firmen vor.

Zur voraussichtlichen letzten Sitzung in diesem Jahr kommt der Kreistag am Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr in Gotha in der Aula der Arnoldischule zusammen. Zentrales Thema ist die Verabschiedung des Haushaltplans für 2023. Der Etat des Kreises sieht im kommenden Jahr 186,5 Millionen Euro im Verwaltungs- sowie 17,7 Millionen Euro im Vermögenshaushalt vor. Die Umlage der Kommunen an den Kreis soll von 35,3 in diesem auf 36,09 im kommenden Jahr steigern.

Der Kreistag will außerdem eine neue Richtlinie zur Tourismusförderung beschließen. Die aktuelle Richtlinie, zuletzt 2010 geändert, entspreche mit ihren darin festgesetzten Zuschüssen nicht mehr den aktuellen Forderungen, um Projekte effektiv unterstützen zu können. Begründet wird das unter anderem mit steigenden Kosten für Messen, Veranstaltungen und Personal.

Rückgängen bei Belegungen für Berufsschulinternate

Landrat Onno Eckert (SPD) wird über den Stand der Beteiligungen des Kreises an Unternehmen für 2021 berichten. Die Internate im Landkreis Gotha GmbH (ILG) etwa, zuständig für die Betreuung von Internatsschülern und Auszubildenden, hatte erstmals den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften übernommen. Beim Internat des Sprachengymnasiums Schnepfenthal geht der Kreis davon aus, dass sich die Belegung auf etwa 200 Internatsschüler verstetige, die Maximalauslastung liege bei 340.

Bei den Berufsschulinternaten hat die Pandemie zu Rückgängen bei den Belegungen geführt. Mit Rückkehr zu vollständigem Präsenzbetrieb werde die ILG wieder in der Lage sein, laufende Kosten aus Umsatzerlösen zu decken, heißt es im Bericht.

Kreistagssitzung: Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr, Aula Arnoldischule Gotha