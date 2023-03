Kreisvolkshochschule Gotha: Einschreibung nicht verpassen

Gotha. Die Kreisvolkshochschule Gotha bietet noch Restplätze in den Kursen des Frühlingssemesters, das schon bald beginnt.

Weiterhin kann man sich für das neue Semester an der Kreisvolkshochschule anmelden. „Wir sind sehr zufrieden mit den Anmeldungen in diesem Jahr. Schon in dieser Woche haben die ersten Kurse vor allem im Kreativbereich begonnen“, sagt Leiterin Heike Strumpf. Nächste Woche beginnen über 17 Sprachkurse sowie Gesundheits- und PC-Kurse. Im Frühjahr lohne sich das Angebot rund um Kräuter.

Informationen zu Restplätzen unter: www.kvhs-gotha.de.