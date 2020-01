Wandersleben. Der Thüringer Autor Mirko Krüger liest in der Literaturgedenkstätte.

Krimi-Lesung um den doppelbeweibten Grafen in Wandersleben

Die Geschichte vom doppelt beweibten Grafen von Gleichen entpuppt sich bei genauerem Hinsehen vor allem als Kriminalgeschichte ohnegleichen. Das jedenfalls behauptet der Autor Mirko Krüger. Am Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr liest er in Wanderselben aus seinem Buch „Thüringen. Die Kriminalakte“. Dabei wird er auch die Erfindung der in Wandersleben spielenden Gleichen-Sage thematisieren.

Sie wurde von einem liebestollen Landesherrn verbreitet, der selbst in Bigamie lebte. Tatsächlich gelang es ihm, die ihm deshalb drohende Todesstrafe abzuwenden. Die Sage reicht freilich weit über das Mittelalter hinaus: Mittlerweile wird sie zu einem knallharten Wissenschaftskrimi.

Mirko Krüger stellt während der Lesung weitere authentische Kriminalfälle aus Thüringen vor. Jede seiner Geschichten erzählt von weit mehr als nur von Mord und Totschlag. Die Fälle lassen die Gäste eintauchen in die Geschichte Thüringens sowie in die Biografien berühmter Zeitgenossen wie Martin Luther, Johann Sebastian Bach und Richard Wagner. Er lässt seine Hörer hautnah dabei sein, wenn Gothas ehemaliger Polizeichef auf Jagd nach Kunsträubern geht und dabei einem Spitzel eine Million als Belohnung auszahlt…