Krippenspiel erfreut Seniorenheim-Bewohner

Die Geschichte von Maria und Josef, der Geburt im Schafstall und des Besuchs der Heiligen Drei Könige führten am Donnerstag Gymnasiasten aus den 11. Klassen des Gustav-Freytag-Gymnasiums in der Cafeteria des städtischen Seniorenheims in der Gothaer Pestalozzistraße auf. Viele Bewohner kamen, sich das Stück anzusehen und spendeten viel Beifall. Pfarrer Jochen Franz lud zwischendurch zum gemeinsamen Singen ein. Die Gymnasiasten haben den Religionsunterricht der letzten sechs Wochen zum Einstudieren genutzt.