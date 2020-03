Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krügerverein mit Programm

Der Krügerverein in Neudietendorf lädt am Dienstag, 17. März, zur Klangentspannung mit Sybille Grauel ab 19 Uhr in die Krügervilla nach Neudietendorf in die Bergstraße ein. Am Donnerstag, 26. März, werden Dias unter dem Motto „25 Jahre Skandinavien“ durch Stefan Sommer gezeigt und erläutert. Am Samstag, 28. März, von 9 bis 12 Uhr beteiligt sich der Verein am Frühjahrsputz der Gemeinde Nesse-Apfelstädt und Sonntag, 29. März, gibt es in der Drei-Gleichen-Straße 35a eine „Tanz- und HörBar“ mit „samt & sonders“ und der Sängerin Pamela Schmidt.