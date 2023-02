Künftige Fünftklässler: Das ist bei der Anmeldung im Kreis Gotha wichtig

Kreis Gotha. Die weiterführenden Schulen im Kreis Gotha nehmen im März Schüleranmeldungen entgegen. Die Salzmannschule startet bereits nächste Woche.

Für künftige Fünftklässler im Landkreis Gotha steht im März die Anmeldung an der weiterführenden Schule an. So müssen die Kinder, die auf eine staatliche Regelschule wechseln wollen, in der Woche vom 13. bis 18. März angemeldet werden. Das ist möglich wochentags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags nach vorheriger telefonischer Absprache. Darauf weisen das Staatliche Schulamt Westthüringen sowie das Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur des Landkreises hin.

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: für die Schüler muss eine Anmeldekarte vorgelegt werden, die die Grundschulen austeilen. Die Karte soll Doppelanmeldungen verhindern, die es in den zurückliegenden Jahren gegeben habe.

Schulnetzplan regelt Kapazität der Schulen

Eine Übersicht aller Regelschulen im Landkreis sollen Erziehungsberechtigte über die aktuelle Grundschule des Kindes als Anlage zum „Informationsschreiben zur Schulanmeldung für das Schuljahr 2023/2024“ erhalten. Sie werden gebeten, die entsprechende Schule zeitnah telefonisch zu kontaktieren, um einen persönlichen Anmeldetermin zu vereinbaren oder sich über die Möglichkeiten der Anmeldung zu informieren.

Die Schulen können nur so viele Schüler aufnehmen, wie es der Schulnetzplan vorsieht, erinnern die Ämter. Auch die Erstattung der Beförderungskosten orientiert sich an dessen Vorgaben.

Auch für künftige Gymnasiasten und Schüler von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen gilt die dritte Märzwoche (ebenfalls wochentags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags nach Absprache) als Zeitraum für die Anmeldung mit Anmeldekarte. Neben der Grundschule informiert bei einem Wechsel auch die abgebende Schule sowie das Bildungsamt des Landkreises (Telefon: 03621 / 214622).

Eine Besonderheit besteht für Regelschulabsolventen, die ans allgemeinbildende Gymnasium wechseln wollen: Sie müssen sich zu obigen Terminen an der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ in Gotha registrieren. Dort wird eine gesonderte Klasse 11 S eingerichtet, die nach Stundentafel unterrichtet wird und unterschiedliche Leistungsstände ausgleichen soll.

Erziehungsberechtigte müssen das aktuelle Halbjahreszeugnis und – wenn vorhanden – die Schullaufbahnempfehlung im Original vorlegen. Sofern weder die erforderlichen Noten noch eine Empfehlung fürs Gymnasium vorliegen, besteht die Möglichkeit, eine Aufnahmeprüfung zu beantragen. Für den Übertritt nach Klassenstufe der 10 besteht auch die Möglichkeit zur Anmeldung am Beruflichen Gymnasium Gotha.

Bewerber für die Klasse fünf des Spezialgymnasiums müssen sich bereits in der Woche vom 20. bis 25. Februar registrieren. Das Anmeldeformular halten alle Grundschulen sowie das Spezialgymnasium bereit. Die Aufnahmeprüfung für die fünfte Klasse findet am 25. März, für die achte Klasse am 22. April statt. Es wird empfohlen, sich zusätzlich an einem allgemeinbildenden Gymnasium anzumelden.

Nähere Informationen zu den Regelungen im Schulamt Westthüringen unter Telefon: 0361 / 573415100.