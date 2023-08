Kulinarisches zum Sommerkino im Kurpark Bad Tabarz

Bad Tabarz. Tabarzer Förderverein zeigt im Winkelhof Film mit Depardieu

Kulinarisch geht es beim Sommerkino in Bad Tabarz weiter. Am Mittwoch, 2. August, ab 21.30 Uhr wird im Kurpark Winkelhof, Mühlbachstraße, der Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ gezeigt, ein Film von Slony Sow mit Gérard Depardieu und Sandrine Bonnaire, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist, teilt die Kurverwaltung mit. Der erfolgreiche und beleibte Sterne-Koch, gespielt von Depardieu, kommt durch einen Herzinfarkt an den Punkt, an dem er so wie bisher nicht weitermachen kann. Er besinnt sich und begibt sich auf die Suche nach dem Geschmack, der ihm noch fehlt.

Der Bad Tabarzer Förderverein richtet den Kinosommer im Kurpark aus. Er bietet zum Flimmerabend unter anderem fair gehandelte Getränke an. Bad Tabarz ist eine Fair-Trade-Gemeinde.