Gotha. Unterstützung für Tierpark und Kunst-Forum in Gotha ist möglich.

Kultur-Gutscheine für die Zeit nach Corona

Es gibt keine Veranstaltungen im Kulturhaus und in der Stadthalle, Stadtführungen sind nicht möglich, und der Gothaer Tierpark sowie das Kunst-Forum müssen wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen bleiben. Die Kultour-stadt Gotha, die alle diese Angebote unterhält, hofft nun an, dass Menschen das städtische Kultur-Unternehmen unterstützen: Die Kultourstadt bietet einen Kultur-Gutschein an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

