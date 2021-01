Einige Obstbäume in der Anlage am Krahnberg sind nicht mehr zu retten. Ihr Holz jedoch bietet besonders Insekten Lebensraum.

Kulturgut und vielgestaltiger Lebensraum in Gotha

Gotha. Für die einen sind es Bäume, die ihren Zenit längst hinter sich gelassen haben, die jungen Leute hingegen sehen in ihnen wertvolles Kulturgut, das es zu erhalten gilt. Die Rede ist von Obstbäumen auf der Streuobstwiese am Krahnberg, unweit der Betonstraße. Der Bestand ist tatsächlich arg in die Jahre gekommen.

„Einige Bäume sind nicht mehr zu retten. Trotzdem macht es Sinn, in solch einem alten Bestand die Obstgehölze zu beschneiden.“, sagt Michael Rietschel. Der Diplomingenieur für Landschaftsökologie und Naturschutz hat sich zum Baumwart ausbilden lassen. Gemeinsam mit sieben anderen Fachleuten ist er seit mehreren Tagen auf der Streuobstwiese im Einsatz. „Und alle Spaziergänger, die ihr Weg vorbeiführte, freuten sich, dass endlich mal was getan wird.“

Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes ist schon vor einiger Zeit an die Mitarbeiter der Natura 2000-Station in Mühlberg herangetreten und hat auf den desolaten Zustand des Bestandes hingewiesen. Konstanze Scheffler, die dort für die Streuobstwiesen im Landkreis Gotha und im Ilmkreis verantwortlich ist, hat bei Eigentümern und Pächtern die Zustimmung für die Pflegemaßnahme eingeholt und letztlich den Förderantrag gestellt.

„Derartige Arbeiten auf Streuobstwiesen werden zu einhundert Prozent gefördert“, erklärt die Natura 2000-Mitarbeiterin. In den nächsten Jahren wird sie ein Auge auf die Streuobstwiese am Krahnberg haben. „Wir wollen sehen, wie sie sich entwickelt und dementsprechend weitere Maßnahmen einleiten.“ Sollten sich Partner finden, die das Projekt finanziell unterstützen, kann sich Konstanze Scheffler vorstellen, die Sorten auf der Fläche bestimmen zu lassen und dementsprechend dann auch die Obstbäume beschriften.

Dass die Fläche gepflegt wird, freut die örtlichen Naturschützer. Ronald Bellstedt, Kreisvorsitzender des Nabu, verweist auf die Bedeutung als Lebensraum. „Hier sind so ziemlich alle Spechtarten zu finden, auch der Wendehals. Und die alten Bäume bieten vielen Insekten Brutmöglichkeiten.“ Bellstedt hat auf dieser Streuobstwiese eine Dungmückenart nachgewiesen, die zuvor in Deutschland noch nicht gefunden wurde. „Jedoch sind Vorkommen in sehr alten Bäumen in der Schweiz bekannt.“

Rund 250 Obstbäume – vorwiegend Kirsche und Pflaume, aber auch Äpfel und Birnen – beschneiden die acht Baumwarte in diesen Tagen auf der Fläche am Krahnberg. Den anfallenden Schnitt wollen sie möglichst nicht geschreddert wissen. Was jedoch genau damit passiert, entscheidet sich im Gespräch mit Revierförster Thomas Melcher und dem Pächter.

Wenn die jungen Männer, die aus Jena, Weimar, Bad Kösen und sogar aus Frankfurt am Main kommen, mit ihrer Arbeit am Stadtrand von Gotha fertig sind, wartet in Apfelstädt bereits die nächste Aufgabe auf sie. „Auch dort sind Obstbäume zu beschneiden, etwa 150 Stück. Allerdings handelt es sich um deutlich jüngere Exemplare, die aus Ausgleichspflanzungen stammen“, erzählt Michael Rietschel.

Die Arbeit wird den Baumwarten nicht ausgehen. „Die Natura 2000-Station kümmert sich um zahlreiche Streuobstwiesen im Landkreis“, sagt Konstanze Scheffler. In Ballstädt, Mühlberg und Seebergen stehen zeitnah Pflegearbeiten an. Diese Maßnahmen werden durch Baumpflanzaktionen des Lebensgutes Cobstädt ideal ergänzt.