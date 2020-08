Kunreuther-Villa in Gotha ist bis auf ein Stück Fassade verschwunden

Von der Villa Kunreuther in der Friedrichstraße in Gotha ist nicht mehr viel übrig. Nachdem das Gebäude, das sich in der Nähe der Orangerie befindet, Jahrzehnte leer gestanden hatte, ist es nun bis auf Teile der Vorderfront abgerissen worden. Ein Investor hat Pläne für das Areal, die er demnächst vorstellen will. Direkt vor dem Grundstück wird derzeit die Friedrichstraße grundhaft ausgebaut. Ehemaligen DDR-Bürgern der Stadt dürfte die Villa Kunreuther als Klub der Kulturschaffenden noch ein Begriff sein. Als Domizil des Kulturbundes der DDR fand in dem Gebäude von 1950 bis 1990 das kulturelle Leben Gothas statt.