Kunst mit Nadel und Faden im Kreis Gotha

Regina Langbein stellt in der Kulturscheune Mühlberg Patchwork-Decken aus. „Anfassen erwünscht“ heißt diese Decke, an der sie auf einer von Ehemann Günter angefertigten Rolle zieht.

Mühlberg Regina Langbein stellt in der Kulturscheune Mühlberg Patchwork-Decken aus. Mehr als 99 schwarz-weiße textile Quilts aus Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz sind außerdem zu sehen.

Bildende Kunst und Nähen – passt das? „Ja“, sagt Regina Langbein. Wie, das zeigt und beantwortet die Crawinklerin in der Kulturscheune Mühlberg jetzt auf zwei Etagen in Form von Patchwork-Arbeiten, bunten Decken und handtuchartigen Bildern – alles genäht. Letztere aus Stoffen in Schwarz-Weiß, sogenannten textilen Kunst-Quilts. Es handelt sich um dreilagige Steppdecken mit Rück- und Schauseite sowie Vlies. Was andere mit Pinsel und Farbe malen, arrangiert Regina Langbein mit Nadel und Faden.

Es sei eine große Herausforderung, daraus bildstarke Schwarz-Weiß-Applikationen zu gestalten. „Mehr als 99-mal Schwarz-Weiß“, hat Regina Langbein deren Präsentation genannt. Ursprünglich sollten es 99 Stücke werden. Es wurden 168, aus Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz geschickt. Die Palette reicht von Martina Aderhold aus Winsen bei Harburg bis Uta Zoles aus Suhl.

„Mehr als 99-mal Schwarz-Weiß“ heißt das von Regina Langbein zusammengestellte Arrangement textiler Kunst-Quilts aus Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Foto: Wieland Fischer

In ihrem Blog „ReLas Sticheleien“ habe sie dazu einen Internet-Aufruf gestartet. Nach anfänglichen Zweifeln, ob so viele Arbeiten zusammenkommen würden, sei sie förmlich damit überschwemmt worden. „Deswegen mehr als“, begründet sie den erweiterten Titel.

48 Decken für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz

Bestärkt darin hatte sie eine Aktion im vergangenen Jahr, eine Bitte um Stoff, um darauf Decken für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu nähen. Die Resonanz darauf sei so groß gewesen, dass sie am Ende 48 große Patchwork-Decken übergeben konnte. Selbstverständlich eigenhändig von ihr genäht.

Regina Langbein näht in jeder freien Minute. Im Sommer wegen des großen Gartens nicht so intensiv, dafür umso mehr in Wintermonaten, auch beim Fernsehen: „Ich höre Fernsehen.“

Sie arbeite dabei nicht nur im stillen Kämmerlein, wie ihr Blog zeigt. Unter anderem hatte sie 2019 ein Treffen mit Gleichgesinnten im Tobiashammer Ohrdruf organisiert. Zig bunte Stoffdecken neben Schmiedearbeiten gab’s zu sehen. Derartige Zusammenkünfte organisiert sie seit den 1990ern. Die Patchwork-Gemeinde sei „größer als man denkt“, sagt die leidenschaftliche Näherin. Der deutschlandweite Verein zähle mehr als 7000 Mitglieder.

Stoffdecken neben Schmiedearbeiten im Tobiashammer Ohrdruf

Nun geht Regina Langbein mit einer Ausstellung erstmals in der Kulturscheune Mühlberg in die Öffentlichkeit. In der zweiten Etage zeigt sie eigene Arbeiten. „Ursprünglich wollte ich zu meinen 70. ein letztes Mal eine große Ausstellung präsentieren.“ Nun habe es sich angeboten, freut sich die kreative 72-Jährige.

Das genähte Jahr, angefertigt von Regina Langbein als Patchwork-Decke, zu sehen jetzt in der Kulturscheune Mühlberg. Foto: Wieland Fischer

Ihre Ausdruckspalette reicht von naturalistisch bis abstrakt. Manche Arbeiten sind mit Sprüchen versehen, wie „Wo Liebe rechnet, ist sie bettelarm.“ Sie verwende beim Nähen bevorzugt abgelegte Stoffe von Hosen, Hemden, Bettzeug oder Decken. Damit lasse sich besser hantieren, als mit Stoffen frisch aus der Textilindustrie.

Handarbeit und Kreativität stecken der gebürtigen Sonnebergerin im Blut. Ihre Schwester ist Porzellan-Malerin. Regina Langbein hat zwar in der Gastronomie gelernt und nach der Wende als Dozentin in der Erwachsenenbildung gearbeitet, doch nie von Nadel, Schere und Faden gelassen. Zu DDR-Zeiten habe sie Kurse für künstlerische Textilgestaltung gegeben. Jetzt stimme es sie zuversichtlich, dass auch im Computerzeitalter junge Leute zu Stoffen greifen und daraus Patchwork machen.