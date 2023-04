Kunst von Mutter und Sohn in Schnepfenthal

Schnepfenthal. In der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal sind ab 22. April Bilder auf Papier und hinter Glas von Marlene und Peter Mädel zu sehen.

In der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal freut sich Museumsleiter Kamen Pawlow bereits auf die nächste Ausstellungseröffnung, die am 22. April um 11 Uhr stattfinden soll. Im Mittelpunkt der geplanten Exposition stehen Mutter und Sohn als Familientradition in Malerei auf Papier und hinter Glas.

Dahinter verbergen sich Marlene und Peter Mädel, die ihre Arbeiten nun in einer gemeinsamen Schau präsentieren wollen. Die gelernte Floristin Marlene Mädel hat bereits in der GutsMuthshalle mit dem Malzirkel von Harald Kutzleb und Monika Wilde ausgestellt.

Ihre letzte Schau war 2019 gemeinsam mit Sigrid Heyn aus Schnepfenthal. Damals schenkte sie dem Museum zwei ihrer Bilder, die in der neuen Sonderausstellung zusammen mit 27 Werken zu sehen sein werden. Marlene Mädels Vorlieben sind Aquarelle mit Blumen.

Ganz anders ist ihr Sohn Peter Mädel künstlerisch aktiv. Der gelernte Porzellanmaler arbeitete zuletzt als Polizeibeamter. In seiner Freizeit versucht er sich an unterschiedlichen Techniken und entdeckte vor 23 Jahren die Hinterglasmalerei für sich.

In der gemeinsamen Präsentation mit seiner Mutter sind im Vereinsraum der GutsMuths-Gedächtnishalle zehn Rahmen mit farbenfroher Malerei von ihm hinter Glas zu bestaunen.

Die Bilder von Marlene und Peter Mädel sind bis zum 21. Mai in der GutsMuths-Gedächtnishalle in chnepfenthal zu sehen.