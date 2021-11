Kunst zu Weihnachten in Gotha

Gotha. In einem leerstehenden Ladengeschäft auf dem Gothaer Neumarkt zeigen acht Künstler ihre Werke unter dem Titel „Kunst zu Weihnachten“.

Acht Individualisten haben sich zusammengefunden, um ihre „Kunst zu Weihnachten“ dem Gothaer Publikum vorzustellen. Für ihr Vorhaben mieteten sie sich auf dem Neumarkt einen Laden an und verwandelten ihn in eine kleine Kunstgalerie, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Bis zum 5. Dezember stellen die Künstler ihre Werke aus, die natürlich alle käuflich zu erwerben sind.

„Wir machen das zum ersten Mal, daher war der Aufwand sehr groß. Doch uns macht so etwas auch Spaß“, erzählt Bernd Seydel, der seine Fotografien mit ausstellt. Neben ihm sind auch die Künstler Thomas Offhaus, Rüdiger Franke, Nina Klatt-Starke, Carsten Weitzmann, Thomas Wolf, Barbara Klose und Bettina Schünemann an der Kunstausstellung beteiligt. „Jeder von uns ist ein Individualist“, lacht Seydel. Doch gerade das würde so ein Projekt stärken, denn jeder Künstler kann seinen Teil mit dazu beitragen.

Coronabedingt mussten die Künstlerinnen und Künstler allerdings auf eine Eröffnung verzichten, doch dafür schauten am vergangenen Samstag spontan interessierte Bürger herein, natürlich nur laut Verordnung unter 2G-Regel. Geöffnet ist bis zum Sonntag, 5. Dezember, täglich von 11 bis 19 Uhr. „Wir haben unser Experiment nicht ohne Grund ‘Kunst zu Weihnachten’ genannt“, verrät Bernd Seydel. Eigentlich hatten sie gehofft, dass der Weihnachtsmarkt vor der Ladentür geöffnet bleibt, um eine künstlerische Verbindung herstellen zu können. Doch die bunt gemischte Gruppe sieht es locker. Der kleine Verkaufsraum wurde so aufgeteilt, dass jeder der acht Künstler ausreichend Platz für seine Werke bekommt. So finden sich neben Schmuck, Malerei und Fotografie auch Druckgrafiken. Die Materialien, Techniken und Ausdrucksformen sind vielfältig.

Viele der acht Gothaer Künstler zeigen ihre Werke in Einzelausstellungen, so wie Rüdiger Franke. Der Berufskünstler, Mitglied im Verband Bildender Künstler in Thüringen, befasst sich mit der Thematik der Interferenzen, also Bündelung in X-Varianten. Erst vor kurzem zeigte er seine Bilder in einer Ausstellung auf den Dornburger Schlössern. Die Malerin und Objektkünstlerin Bettina Schünemann ist mit einigen Bildern aus ihrer Arbeit Karten, Raum und Fläche vertreten. Ihre Motive sind die Erd- und Kreisformen, die sie grafiert und in Ölfarben malt. Gegenwärtig bereitet sie eine Ausstellung unter dem Titel „Terra“ vor, die ab 10. Januar des kommenden Jahres auf der Erfurter Krämerbrücke zu sehen sein soll.

Nicht nur am Tag kann man in der Kunstausstellung am Gothaer Neumarkt vorbeischauen, sondern auch Nachts. Denn dann ist eine Videoprojektion von den Werken der Künstler zu sehen. Jeweils von 18 bis 19 Uhr gibt es eine „Happy Hour“. Was das bedeutet, sollte man in der Galerie selbst herausfinden, verrät Bernd Seydel. Natürlich sollte man nicht vergessen sich die Kunst am Tage anzuschauen und mit dem einen oder anderen Künstler ins Gespräch kommen.

