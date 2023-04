In der Sammlung befindet sich unter anderem dieser Kupferstich mit Typentext von 1621.

Kupferstiche und Flugblätter im Fokus des 95. Schlossgesprächs in Gotha

Gotha. Das 95. Schlossgespräch in Gotha widmet sich einer Sammelleidenschaft von Herzog Ernst I.

Die Kupferstichsammlung unter Ernst I. und seine Leidenschaft für Flugblätter zum 30-jährigen Krieg werden Thema des 95. Schlossgesprächs am Donnerstag, 20. April, 19 Uhr. Der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha lädt ins Orangenhaus der Orangerie ein, wo Ulrike Eydinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung und Kustodin des Kupferstichkabinetts, über diese Kollektion illustrierter Einblattdrucke referiert. Der Vortrag erbringt den Nachweis, dass diese Einblattdrucke wirklich unter Ernst I. Eingang in die Kunstkammer fanden und nicht hinzugekauft wurden. Darüber hinaus thematisiert die Referentin den Gebrauch der Flugblätter in der Kunstkammer. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.