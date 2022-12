Kurier der Stadt Gotha künftig klimaschonend unterwegs

Gotha. Die Stadtverwaltung Gotha hat ein neues Elektrofahrzeug geleast. Im Freistaat sind die Bedingungen für E-Autofahrer vergleichsweise gut.

Das Kurierfahrzeug der Stadtverwaltung Gotha, ein im November 2004 angeschaffter VW Caddy, sollte nun nach vielen Jahren guter Dienste für die Kurierfahrer der Stadtverwaltung, ersetzt werden. Die Schlüssel für einen Volkswagen ID.3 Pro hat Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am Dienstagvormittag an den zuständigen Mitarbeiter, René Werner, übergeben.

Da das Kurierfahrzeug fast ausschließlich im Stadtgebiet fährt, sei nach einer umweltfreundlichen Alternative gesucht worden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Im Jahr 2021 wurde ein Elektrofahrzeug ausgeschrieben. Den Zuschlag hat der vollelektrische VW ID.3 Pro erhalten. Das Fahrzeug wurde vorerst für eine Zeit von 48 Monate geleast.

Der Gothaer Oberbürgermeister selbst ist nicht vollelektrisch, sondern mit einem Hybriden unterwegs. Die nächste Ladesäule liegt für die Stadtangestellten nicht weit vom Historischen Rathaus in der Salzengasse.

In Gotha und den Ortsteilen der Stadt gibt es bisher fünf Ladesäulen von den Stadtwerken und weitere von überregionalen Anbietern. In Thüringen müssen im Schnitt 17 Elektroautos einen Ladepunkt teilen – weniger als im Bundesschnitt, jedoch ist hierzulande auch der Anteil von Elektroautos an allen zugelassenen Fahrzeugen klein.