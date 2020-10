Von März bis September haben im Landkreis Gotha etwa 3000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Derzeit liegen der Agentur für Arbeit in Gotha die ersten Auswertungen von denen vor, die Kurzarbeit in Anspruch genommen haben.

So waren im März 8700 Beschäftigte in Kurzarbeit. Für 20.800 Mitarbeiter wurde Kurzarbeit angezeigt, somit mussten weniger als die Hälfte der angezeigten Mitarbeiter kurzarbeiten. Im April stieg die Nutzung der Kurzarbeit bedingt durch den Lockdown deutlich an. So zählte das Arbeitsamt 15.832 Beschäftigte in Kurzarbeit. Besonders davon betroffen waren das verarbeitende Gewerbe, Handel, Gastronomie und Hotellerie sowie die Veranstaltungsbranche.

„Die Kurzarbeit hat sich erneut als ein probates Mittel zur Bekämpfung von wirtschaftlichen Krisen erwiesen. Wir sind den Unternehmen dankbar, dass sie die Kurzarbeit als Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen im großen Umfang genutzt haben“, sagte Ivo Dauksch, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Gotha.

Dauksch geht nach den aktuellen Hochrechnungen davon aus, dass der Höhepunkt der Nutzung der Kurzarbeit im April war. Ab dem Monat Mai sei ein Rückgang der tatsächlich genutzten Kurzarbeit festgestellt worden.