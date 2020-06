Bei der Agentur für Arbeit in Gotha in der Schönen Aussicht 5 arbeitet man online und mit Terminvergaben. Regionale Telefonnummern wurden wegen Überlastung des bundesweiten Servicezentrum eingerichtet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzarbeit sichert Beschäftigung im Landkreis Gotha

Auffällig durchbricht in der grafisch umgesetzten Statistik die Linie, die den Bestand an Arbeitslosen im Kreis Gotha anzeigt, im April jene Linie des Jahres 2017. Die Zahlen der Jahre 2018 und 2019 sind schon für Februar und März übertroffen. Die Agentur für Arbeit Gotha, die auch den Unstrut-Hainich-Kreis betreut, gab kürzlich diese Statistik heraus. Die Arbeitslosigkeit steigt weiter, wenn auch nicht mehr so stark wie im April, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur in Gotha, Ina Benad, und Pressesprecher Mario Greiner.

Im Mai waren in beiden Landkreisen zusammen 9066 Menschen arbeitslos gemeldet, 450 mehr als im Vormonat und 1754 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 7,1 Prozent und liegt damit über dem Bundesdurchschnitt und dem Durchschnitt im Freistaat Thüringen. Bedingt durch die Corona-Pandemie brach im April auch die Zahl der gemeldeten neuen Arbeitsplätze dramatisch ein. Im Mai wurden 346 neue Stellen gemeldet, das seien 148 mehr als im Vormonat, aber 77 weniger als im Vorjahr. Aktuell gibt es noch 1.509 neue Stellen.

Kurzarbeit ist für 34.497 Beschäftigte angezeigt. Das sind 39 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in beiden Landkreisen. Viele Unternehmen nutzten die Kurzarbeit, um ihre Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und sicherten so die Beschäftigung, betont Greiner. Nun komme es darauf an, wie schnell sich die Unternehmen von den Corona-Einschränkungen erholen und wieder zum Alltag übergehen können. Dies werde den Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten bestimmen, ergänzt Benad sinngemäß.

Während im März und April 2020 aus den Firmen mehr als 1000 Anzeigen auf Kurzarbeit gestellt wurden, waren es im Mai nur noch 148 im Agenturbezirk. Bei der Arbeitsagentur gehe es nun darum, die Kurzarbeit abzurechnen und den Firmen das Kurzarbeitergeld zurückzuerstatten. Auch in der Agentur selbst gab es umfangreiche durch Corona bedingte Umstellungen.