Kurzarbeit soll sich bei der Beschäftigungssicherung im Kreis Gotha auszahlen

Die Agentur registrierte große Unsicherheiten in vielen Branchen. Parallel gibt es viele offene Stellen.

Gotha Die Arbeitslosenquote des Landkreises Gotha steigt im Dezember im Vergleich zum Vormonat leicht an

Gotha. Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Gotha im Dezember um 39 auf 4269 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 708 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote betrug damit im Dezember 5,9 Prozent; vor einem Jahr hatte sie 4,9 Prozent betragen.

„Die Unternehmen der Region nutzen die Kurzarbeit zur Sicherung der Beschäftigten. Ohne sie würden wir heute ganz andere Zahlen auf dem Arbeitsmarkt sehen“, sagte Ina Benad, Leiterin der Agentur für Arbeit Gotha.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen sank im Dezember, da Handel, Gastronomie aber auch andere Bereiche durch den Lockdown kein zusätzliches Personal für das Weihnachtsgeschäft benötigten. Die Agentur registriere große Unsicherheiten in vielen Branchen, so Mario Greiner, Sprecher der Behörde in Gotha.

Aktuell seien zwei von drei Stellen für ausgebildete Fachkräfte, jede fünfte Stelle für Helfer- und Anlerntätigkeiten und zwölf Prozent der Stellen seien für Experten/Spezialisten gemeldet. Im Bereich der Zeitarbeit liege die Zahl der offenen Stellen fast wieder auf dem Niveau des Vorjahres, so Benad.

Während es im Gesundheits- und Sozialwesen mehr freie Stellen als im Vorjahr gebe, so liegen diese im Handel und im Logistikbereich deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Kurzarbeit werde auch in den kommenden Monaten ein wichtiger Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen sein. Insolvenzen seien bislang nicht eingetreten.

„Seit dem ersten Lockdown im März 2020 ist Kurzarbeit zu dem Instrument der Beschäftigungssicherung geworden“, ist sich Benad sicher. Dank der Ausweitung der Bezugsdauer auf 24 Monate, werde es auch in den nächsten Monaten viele Arbeitsplätze erhalten und dafür sorgen, dass nach dem Lockdown die Mitarbeiter schnell wieder verfügbar seien.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass zwischenzeitlich für fast jeden zweiten Beschäftigten im Landkreis Gotha und im Unstrut-Hainich-Kreis Kurzarbeit angezeigt wurde. Das bisherige Hoch lag in den Monaten April und Mai, wo fast jeder fünfte Beschäftigte kurzgearbeitet hat. Danach sank die Kurzarbeit auf teilweise unter zehn Prozent. Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben zur Abrechnung der Kurzarbeit liegen die Auswertungen auf Kreisebene aktuell nur bis Juli vor.

Beim erneuten Lockdown gebe es wieder deutlich mehr Anzeigen auf Kurzarbeit, registriert die Agentur. Gerade in der Hotellerie und Gastronomie, im Einzelhandel und in verschiedenen Dienstleistungsbranchen seien diese besonders hoch.