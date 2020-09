Kurzarbeit zur Überbrückung genutzt

Bei der Agentur für Arbeit in Gotha in der Schönen Aussicht 5 vermeldet man eine höhere Erwerbstätigkeit bei den Frauen im Landkreis Gotha

Viele Unternehmen im Landkreis Gotha kämpfen noch immer mit den Folgen der Corona-Pandemie, weiß Ina Benad, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha. Die Auswirkungen seien in den Arbeitslosenzahlen ersichtlich, die sie am Dienstag der Öffentlichkeit präsentierte. So lag die Arbeitslosenquote im Kreis Gotha im August bei 6,5 Prozent, genau 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat.