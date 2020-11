Kurzes Helau am Rathaus in Ohrdruf

Eine Schlüssellänge Abstand galt es am 11. November um 11.11 Uhr in Ohrdruf einzuhalten, als Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) den Schlüssel der Macht an Alfons Burandt vom Ohrdrufer Carnevalsverein (OCV) übergab. Karnevalsveranstaltungen gibt es in diesem Jahr nicht.