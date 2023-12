Kurznachrichten aus dem Kreis Gotha

Gotha Finsterberger Sportverein erhält Zuschuss für Kraftraum, Jahresausklang mit Tieren in Hütscheroda, Respekt den Rettern in Gotha, Sachspende für die Tafel, Angebot für Leseratten und Filmbegeisterte sowie „Klüger als Betrüger“.

Zuschuss für Kraftraum des Finsterberger Sportvereins

Der Finsterberger Sportverein will seinen Kraftraum neu herrichten. Dazu hat Landtagsabgeordneter Sascha Bilay (Linke) 400 Euro aus den Diätenerhöhungen an Christoph Bader, Frank Schuchhardt, Robert Schambach übergeben. Der Sportverein hatte sich an die Alternative 54 der Linkspartei gewandt und um finanzielle Unterstützung zur Ertüchtigung der Sporträume nach der Corona-Pandemie gebeten. Diese waren seit dem Ausbruch der Infektionswelle nicht weiter saniert worden, weil zunächst die Räumlichkeiten nicht betreten werden durften.

Die Spenden hat Bilay als Mitglied des Vereins Alternative 54 überreicht, der 1995 gegründet wurde. Der Vereinsname leitet sich aus dem Artikel 54 der Thüringer Verfassung ab, in dem der Diäten-Automatismus für Thüringer Landtagsabgeordnete festgeschrieben ist. Die Vereinsmitglieder spenden monatlich einen Anteil ihrer Diäten zur Förderung von Projekten in Sport, Kultur, Bildung und Erziehung. Mit Stichtag 30. November 2023 sind laut Bilay bisher 1.786.295 Euro gespendet worden.

Jahresausklang mit Tieren in Hütscheroda

Einen Jahresausklang mit Wildkatzen und Luchsen gibt es in Hütscheroda. Er beginnt am Samstag, 30. Dezember, 14 Uhr, mit Besuch der Ausstellung. Es folgen Schaufütterung der Wildkatzen und Luchse, anschließend Punsch und Geschichten am Lagerfeuer, teilt Katrin Vogel, Geschäftsführerin der Wildtierland Hainich gGmbH, mit. Der Eintritt sei frei, aber eine Anmeldung erforderlich (info@wildkatzendorf.de oder Telefon: 036254/865180). Außerhalb dieser besonderen Veranstaltung biete das Wildkatzendorf Hütscheroda dreimal täglich bei den Wildkatzen moderierte Schaufütterungen an. Welche Gewohnheiten Wildkatzen und Luchse in der freien Wildbahn haben, können Besucher der Wildkatzenscheune in der Ausstellung „Aug‘ in Aug‘ mit Luchs und Wildkatze“ erfahren. Verschiedene Filme im „Katzenkino“ informieren über Wildkatzen, Luchse und den Nationalpark Hainich.

Öffnungszeiten in den Ferien: täglich 10 – 16 Uhr, am 31. Dezember geschlossen

Respekt den Rettern

Großflächig Werbung macht ab Anfang Januar das Thüringer Innenministerium. In zehn Städten, darunter auch Gotha, wird dazu aufgerufen, Einsatz- und Rettungskräften mit dem nötigen Respekt zu begegnen. Auf Plakatwänden, LED-Informationstafeln und Litfaßsäulen wird ein Bild zu sehen sein, auf dem sich Mitarbeitende von Rettungsdiensten, Polizei, Feuerwehr sowie THW mit Innenminister Georg Maier (SPD) versammeln, teilt das Innenministerium weiter mit.

Sachspende für die Gothaer Tafel

Sachspenden im Wert von über 500 Euro übergaben dieser Tage Mitglieder des CDU/FDP-Kreistagsfraktionsvorstandes der Gothaer Tafel. Mit dabei waren Fraktionschef Christian Jacob, die Fraktionsmitglieder Evelin Groß, Jens Leffler, Dirk Honeff und Hans-Georg Creutzburg sowie der zweite Kreisbeigeordnete Thomas Fröhlich.

Mitglieder der CDU/FDP-Kreistagsfraktion sowie Tafel Leiterin Beate Henze und ihr Team. Foto: CDU Gotha

Traditionell spenden die Mitglieder der CDU/FDP-Kreistagsfraktion in der Weihnachtszeit an die Gothaer Tafel. Durch die Spende soll ein kleiner Beitrag für Menschen in Notlagen geleistet werden, heißt es in einer Mitteilung der CDU weiter. Unter anderem wurden Kaffee, Waschmittel, Zahnbürsten, Pflegeprodukte und Schokolade an die Mitarbeiter der Tafel in der Erfurter Landstraße überreicht.

Durch die FDP wurde in diesem Jahr erstmalig über die Firma „Brandt Zwieback“ in Ohrdruf eine ganze Palette mit Mini-Zwieback in den Genusssorten bereitgestellt.

Angebot für Leseratten und Filmbegeisterte

Der Freundeskreis der Stadtbibliothek Gotha freut sich, auch im kommenden Jahr ein abwechslungsreiches Programm an Veranstaltungen präsentieren zu können. Im März 2024 gibt es mehrere Programmpunkte für Leseratten und Filmbegeisterte.

Der renommierte Stummfilmvertoner Ralf Turnheim präsentiert am 3. März sein Programm „Laurel & Hardy Poetry“. Turnheim verspricht, mit der einzigen Stummfilm-Erzählung im deutschen Sprachraum die Lachmuskeln aller Generationen zu reizen.

Am 19. März lädt der Freundeskreis der Stadtbibliothek zu einer Lesung mit Arno Strobel ein. Strobel wird seinen brandneuen Roman „MÖRDERFINDER – Stimmen der Angst“ präsentieren. Die Zuhörer dürfen sich auf einen Abend freuen, der sie in die düsteren Abgründe der menschlichen Psyche entführt.

Neben diesen Veranstaltungen organisiert der Freundeskreis am 23. März eine öffentliche Fahrt zur Leipziger Buchmesse. Dieses Angebot beinhaltet nicht nur die Eintrittskarte zur Messe, sondern auch eine bequeme An- und Abreise mit dem Bus. Die Besucher haben somit die Möglichkeit, die neuesten Trends der Buchwelt hautnah zu erleben und sich von bekannten Autoren inspirieren zu lassen.

Mehr dazu: www.freundeskreis-stadtbibliothek-gotha.de

Klüger als Betrüger

Schockanrufe, falsche Polizisten, Enkeltrick – die Liste der Maschen, mit denen Betrüger insbesondere ältere Menschen um ihr Erspartes bringen wollen, ist lang. Deshalb ist es wichtig, Senioren und Menschen in ihrem Umfeld für das Thema zu sensibilisieren. Unter anderem das hat sich Polizeihauptkommissar Marco Kormann von der Polizeilichen Beratungsstelle Gotha zur Aufgabe gemacht.





Im Rahmen einer Veranstaltung der Kreisvolkshochschule wird er am Dienstag, den 9. Januar, von 9.30 bis 12 Uhr unter der Überschrift „Im Alter sicher leben – Klüger als Betrüger“ aufklären, wie das Landratsamt mitteilt. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Die Veranstaltung findet im Raum 1.21 in der Waltershäuser Straße 136 statt.