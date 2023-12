Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Kreis Gotha Lauffreunde Gotha richten Silvesterlauf aus; SPD-Fraktion Gotha besucht Versatio; Wichtelpost-Aktion abgeschlossen; Neue Telefonsprechtage der Berufsberatung; Glühweintrinken am Bürgerturm

Lauffreunde Gotha laufen an Silvester

Traditionell am Silvestertag möchten die Lauffreunde Gotha e.V. wieder alle Laufbegeisterten zum gemeinsamen Jahresabschlusstraining einladen. Der Start erfolgt am 31. Dezember um 14 Uhr im unteren Schlosspark. Für die Kinder ist eine kurze Strecke von 800 Metern vorgesehen, alle Erwachsenen laufen etwa fünf Kilometer um den großen Parkteich. Auf Zeitnahme und Platzierungen wird ausdrücklich verzichtet, dafür soll der Spaß am Laufen und der Austausch Gleichgesinnter im Mittelpunkt stehen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, auch eine Startgebühr wird nicht erhoben. Natürlich wird es danach auch wieder Glühwein, Tee und Fettbrote und eine kleine Aufmerksamkeit für alle großen und kleinen Läufer geben, die zum Ausklang des Jahres die Laufschuhe anziehen.

SPD-Fraktion Gotha besucht Versatio

Teile der SPD-Fraktion besuchten gemeinsam mit ihren Vorsitzenden Christian Theodor Versatio, einen Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Gotha. Eindrücklich erlebten die Gäste in einer Wohngruppe für Jugendlichen zwischen 3 und 14 Jahren die spürbaren positiven Auswirkungen der geleisteten Arbeit.

Besonders beeindruckend gestaltete sich auch die Vorstellung der therapeutischen Praxen sowie der Frühförderstelle. Diese Einblicke verdeutlichen die Wichtigkeit der geleisteten Arbeit und zeigen auf, dass der Landkreis Gotha mit Versatio einen starken und verlässlichen Partner im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe an seiner Seite hat, so das Fazit des Besuches.

Wichtelpost-Aktion abgeschlossen

Die Freiwilligenagentur Gotha schließt mit großer Freude und Dankbarkeit die diesjährige Wichtelpost-Aktion ab. Das teilte Johanna Steinhauer, Koordinatorin der Freiwilligenagentur Gotha, vom Diakoniewerk Gotha mit. Insgesamt wurden beeindruckende 608 Wichtel-Weihnachtsbriefe von Privatpersonen, Grundschulen, Vereinen, Initiativen und Organisationen aus dem Landkreis Gotha sowie darüber hinaus verfasst und abgegeben.

Die Briefe zeichnen sich durch liebevolle Gestaltung und kreative Beilagen wie Lesezeichen, Papiersterne und Weihnachtsbaumanhänger aus. Die Aktion zielt darauf ab, einsamen Menschen eine Freude zu bereiten und schaffte es, mit Herz und Hingabe zahlreiche Glücksmomente zu schenken.

Neue Telefonsprechtage der Berufsberatung

Die Berufsberatung im Erwerbsleben der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte unterstützt auch Beschäftigte bei Veränderungsprozessen im Berufsleben. Im Rahmen einer offenen Sprechstunde bieten die Berater Interessierten, ohne Voranmeldung, die Möglichkeit einer telefonischen Beratung an. In Jahr 2024 findet dazu jeden ersten Dienstag im Monat ein Telefonsprechtag, in der Zeit von 9- 18 Uhr, statt. Unter Telefon: 0361/3022222 geht es um wechselnde Themen.

Zusätzlich ergänzt die Agentur das Angebot an diesen Tagen um virtuelle Informationsveranstaltungen, die jeweils 16.30 Uhr beginnen. Die nächsten Telefonsprechtage, inklusive der Impulsveranstaltungen sind am 2. Januar. „Technologischer Wandel – Wohin geht meine berufliche Reise?, am 6. Februar: „Weiterbildung – Wer macht denn sowas?“ und am 5. März: „Die Gesundheit spielt nicht mehr mit? – Chance auf einen beruflichen Neubeginn“. Weitere Termine auf der Seite der Agentur.

Glühweintrinken am Bürgerturm

Nach einer Zwangspause lud der Bürgerturmverein zum Glühweintrinken ein. Ein Weihnachtsmann bescherte nicht nur die Gäste, sondern warb auch Spenden für einen sozialen Zweck ein, die Anfang Januar an eine soziale Einrichtung in Gotha übergeben werden. Zu achtzig Prozent kamen Stammgäste, die schon vor vier Jahren und davor die Veranstaltungen besuchten und so für einen gut gefüllten Spendentopf sorgten.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha