Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Kreis Gotha Neujahrsfrühschoppen der Gothaer SPD, Ohrdrufer Schlossgespräch zum Arnstädter Palais, Vorschläge für Myconius-Medaille gesucht

Gleich zu Beginn des Jahres lädt der Ortsverein der Gothaer SPD zu seinem traditionellen Neujahrsfrühschoppen in den Berggarten ein. „Wir wollen in geselliger Runde auf das politisch turbulente Jahr zurückblicken, aber auch mutig nach vorne sehen“, sagt Matthias Hey, Vorsitzender der Gothaer SPD. Wie in den vergangenen Jahren ist der Neujahrsfrühschoppen der Sozialdemokraten öffentlich, dass heißt: jeder Interessierte ist gern gesehen.

In zwangloser Runde soll über die Ereignisse der letzten zwölf Monate diskutiert werden, aber auch über die Herausforderungen in Stadt, Kreis und Land in der kommenden Zeit. Dazu zählen vor allem die bevorstehenden Wahlen in den Kommunen, Rathäusern und Landratsämtern und im Herbst im Thüringer Landtag. Neben Ortsvereins-Mitgliedern sind aus diesem Grund auch Landrat Onno Eckert und Oberbürgermeister Knut Kreuch als führende Sozialdemokraten aus Stadt und Kreis vertreten. Ihre Teilnahme angesagt haben Innenminister und Spitzenkandidat Georg Maier sowie Innen-Staatssekretärin Katharina Schenk.

Der Neujahrsfrühschoppen in der Gothaer Gaststätte „Berggarten“ beginnt am Samstag, 6. Januar, um 10 Uhr. red

Ohrdrufer Schlossgespräch zum Arnstädter Palais

Das Ortskuratorium Gotha/Gothaer Land der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) lädt am 8. Februar diesen Jahres zum 3. Ohrdrufer Schlossgespräch in die Stadtbibliothek im Schloss Ehrenstein ein. Ab 19 Uhr dreht sich alles zum Thema „Neues Palais Arnstadt – Ein Witwensitz als Vorwand? Adlige Standeserhöhung im frühen 18. Jahrhundert“. Es referiert Antje Vanhoefen, Direktorin des Schlossmuseums Arnstadt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Arbeit der Stiftung Denkmalschutz wird gebeten.

Die Kunsthistorikerin widmet sich in ihrem Vortrag dem Neuen Palais Arnstadt. Das Museum verdankt den größten Teil seiner Kunstsammlungen fürstlicher Initiative. Fürst Günther I. von Schwarzburg-Sondershausen, der von 1720 bis 1740 regierte, ließ das Palais von 1729 bis 1734 als späteren Witwensitz für seine Gemahlin Elisabeth Albertine errichten. red

Stadt bittet um weitere Vorschläge für Myconius-Medaille

Für die Ehrung mit der Myconius-Medaille – die höchste Gothaer Auszeichnung für das Ehrenamt – können jetzt noch weitere Vorschläge eingereicht werden. Denn auch 2024 soll wieder eine Bürgerin oder ein Bürger der Stadt mit dieser Medaille für das besondere ehrenamtliche Wirken auf sozialem, kulturellem oder ökologischem Gebiet ausgezeichnet werden.

Die Stadtverwaltung Gotha bittet um weitere Vorschläge für die Verleihung der Myconius-Medaille bis spätestens 15. Januar. Schriftliche Vorschläge mit der entsprechenden Begründung und der Angabe des Absenders sind zu senden an: Stadtverwaltung Gotha, Informationsamt, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha oder per E-Mail an: presse@gotha.de. red