Kurznachrichten aus den Kreis Gotha

Gotha „Mutter Beimer“ liest im Gothaer Landschaftshaus. Höchste Auszeichnung für das Ehrenamt in der Stadt Gotha wird 2024 vergeben. Gothaer Tafel erhält Wunschzettel. Gothaer Weihnachtszirkus bietet tolle Attraktionen.

„Mutter Beimer“ liest im Gothaer Landschaftshaus

Anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Lazarus-Orden kam die bekannte deutsche Schauspielerin Marie-Luise Marjan dieses Jahr erstmals nach Gotha. Von 1985 bis 2020 eroberte sie als „Mutter Beimer“ in der TV-Serie „Lindenstraße“ ihr Publikum und wird deshalb liebevoll „Mutter der Nation“ genannt. Am Mittwoch, 13. Dezember, 19 Uhr, wird sie im Saal des Landschaftshauses am Schlossberg Gotha mit Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) weihnachtliche Geschichten erzählen. Eine begrenzte Zahl von Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro sind im „Gotha adelt“- Laden der Tourist-Information am Hauptmarkt 40 erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung kommt Projekten mit Kindern in der Kulturstiftung Gotha zugute.

Stadt Gotha bitte um Vorschläge für Myconius-Medaille

Die höchste Auszeichnung für das Ehrenamt in der Stadt Gotha ist die Myconius-Medaille. Auch 2024 soll wieder eine Bürgerin oder ein Bürger der Stadt mit dieser Medaille für ehrenamtliches Wirken auf sozialem, kulturellem oder ökologischem Gebiet geehrt werden. Die Stadtverwaltung Gotha bittet um Vorschläge bis spätestens 15. Januar. Schriftliche Vorschläge mit Begründung und Absenders sind zu senden an: Stadtverwaltung Gotha, Informationsamt, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha oder per E-Mail an: presse@gotha.de.

Gothaer Tafel erhält Wunschzettel

Am Nikolaustag hat die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha 70 Gutscheine der diesjährigen Wunschzettelaktion an die Tafel Gotha übergeben. Die Tafel Gotha wird vom DRK-Kreisverband Gotha betrieben. Viermal pro Woche erfolgt in der Tafel Gotha die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige bzw. Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Rund 600 Familien werden derzeitig von der Tafel Gotha unterstützt, weiß Beate Henze zu berichten. „Wir wissen genau, wie viele Familien mit Kindern nicht in der Lage sind, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil das Geld dafür nicht reicht“, sagte Beate Henze von der Tafel Gotha. Die Aktion der Regionalstiftung helfe Familien, ihren Kindern einen Wunsch zu Weihnachten erfüllen. Die Gutscheine haben jeweils einen Wert von 30 Euro und können beim Kaufhaus Moses, der Drogerie Müller und bei Schuhmann Schuhe eingelöst werden. Insgesamt werden in diesem Jahr 493 Gutscheine an soziale Einrichtungen und Institutionen ausgegeben.

Gothaer Weihnachtscircus schlägt Zelt auf

Auf dem Platz in Parkstraße in Gotha veranstaltet der kreative Circus Karl Buch vom 20. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 seinen zweiten Weihnachtscircus mit täglichen Vorstellungen um 16 Uhr, Heiligabend schon um 14 Uhr. Donnerstags ist Kindertag mit einem Einheitspreis von zehn Euro je Kind. Freitag und Samstag sind Familientage, an denen Erwachsene auch nur Kinderpreise bezahlen. An Heiligabend erhalten Kinder freien Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen und an Neujahr ist Mutti-Tag, mit freiem Eintritt für Mütter.