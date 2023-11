Kurznachrichten für den Kreis Gotha

Drei neue Straßensperrungen hat die Stadtverwaltung Gotha angekündigt. Zudem zeigt das Förderprogramm zur innerstädtischen Belebung im Landkreis Wirkung.

Betroffen ist der Gothaer Westen, die Innenstadt und Sundhausen

Unter halbseitiger Sperrung finden in der Friedrich-Ebert-Straße von Montag, den 27. November, bis voraussichtlich Freitag, den 8. Dezember, Asphaltierungsarbeiten statt. Betroffen ist der Bereich zwischen Pestalozzistraße und Beethovenstraße, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Um einen regulierten Verkehrsfluss zu gewährleisten, erfolgt die Verkehrsführung über eine mobile Baustellenampel. Auf Grund der umfangreichen Arbeiten kommt es in der Friedrich-Ebert-Straße ebenfalls zu Einschränkungen im ruhenden Verkehr.

Im gleichen Zeitraum soll die Zufahrt zum Ekhofplatz/verlängerte Schwabhäuser Straße voll gesperrt werden. Grund dafür ist, dass im Bereich Ekhofplatz Leitungen verlegt werden. Die Umleitung aus Richtung Süden erfolgt über die Gotthardstraße, Kastanienallee und Mohrenberg in die Mönchelsstraße. Die Zufahrt aus Richtung Norden ist dann ebenfalls nur noch über die Mönchelsstraße möglich.

Voll gesperrt wird der Kreuzungsbereich Pfarrstraße/Boxbergstraße/Kirchhög im Zeitraum von Samstag, den 2. Dezember, bis zu Sonntag, den 3. Dezember, wegen des Adventsbasars in Sundhausen. Es kommt ausschließlich zu Einschränkungen für den fließenden Verkehr, so die Stadtverwaltung weiter.

Förderprogramm für Innenstadtbelebung im Kreis Gotha

Das im Sommer dieses Jahres vom Kreistag beschlossene Förderprogramm zur innerstädtischen Belebung zeigt Wirkung. Bis Ende Oktober wurden die bereitstehenden Mittel in Höhe von 15.000 Euro vollends beantragt. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung reichte die Gelder an die Gewerbevereine Gotha und Waltershausen, den Förderverein Bad Tabarz sowie an die Stadt Ohrdruf aus. Im Etatentwurf fürs kommende Jahr sind wieder Fördermittel in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen.