Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Die leuchtenden Berge von Südtirol stellt Stephan Schulz am 22. November um 19 Uhr in einer 3D-Fotoschau im Kukuna Bad Tabarz vor.

Leuchtende Berge, ein Preis für junge Naturschützer, Federvieh, Heldinnen und Chormusik als Einstimmung auf den Advent werden geboten.

3D-Fotoschau über die leuchtenden Berge von Südtirol im Kukuna Bad Tabarz

Am Mittwoch, dem 22. November, ist im Kukuna um 19 Uhr eine 3D-Digitalshow über Südtirol und die Dolomiten von Stephan Schulz zu sehen, kündigt das Kuramt an. Mächtige Gebirgsstöcke, geheimnisvolle Bergseen und spektakuläre Lichtspiele an den bizarren Zacken der Dolomiten hätten den 3D-Fotografen Stephan Schulz zu allen vier Jahreszeiten begeistert. Er sei auf den Gipfel des Ortler gestiegen, einer Karawane von über 2000 Schafen über den Alpenhauptkamm gefolgt und habe an der größten Pilgerfahrt im Alpenraum teilgenommen. Klettersteig-Abenteuer würden genauso beleuchtet wie Genussrouten an den Vaijoletttürmen oder am Langkofel. Per Flugzeug, Gleitschirm und Heißluftballon habe Schulz diese Traumberge auch aus der Vogelperspektive fotografiert.

Tickets online unter www.ticketshop-thueringen.de oder in der Touristinformation Bad Tabarz, Reinhardsbrunner Straße 39, Telefon: 036259 / 5600.

Preis für junge Naturschützer wird in Gotha verliehen

Der Naturschutzbund (Nabu) Gotha verleiht nach dreijähriger Corona-Pause wieder den Erich-Veit-Naturschutzpreis. Die Feier beginnt am Freitag, 24. November, 18 Uhr in der Aula der Myconiusschule Gotha (Bürgeraue 23). Der Nabu würdigt in Erinnerung an den ersten und langjährigen, verdienten Naturschutzbeauftragten des Kreises Gotha, Erich Veit (1890-1965) herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Umweltbildung und des Umwelt- und Naturschutzes. Im Anschluss gibt es einen Lichtbildervortrag, teilt Nabu-Sprecher Albrecht Loth mit. Dustin Brückner aus Gotha zeigt „GLB „Feuchtgebiet Eschleber Flur. Naturschutz direkt vor der Haustür“. Der Nabu pflegt seit dem vergangenen Jahr auch dieses Biotop zwischen Krahnberg und Berlach.

Viel Federvieh wird im Bürgerhaus Leina gezeigt

Gegacker, Geschnatter, Gekrähe, Gegurre kann man am Wochenende aus dem Bürgerhaus in Leina vernehmen. Denn der örtliche Rassegeflügelverein begeht mit einer Schau sein 125-jähriges Bestehen. Er ist einer der ältesten derartigen Vereine in der Region und existiert seit 1898 ununterbrochen. Mit dabei sind Züchter vom Partnerverein aus Sundhausen, den es auch schon seit über 100 Jahren gibt. Bereits seit Jahren veranstalten die beiden Vereine gemeinsame Ausstellungen. Am 25. November wird die Schau um 13 Uhr eröffnet und dauert bis 17 Uhr. Am 26. November ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Es werden etwa 150 Tiere, Hühner, Zwerghühner und Tauben ausgestellt und von der Jury bewertet, teilt der Sundhäuser Mitorganisator Gerhardt Kley mit.

Club-Kino im Orangenhaus Gotha mit einem Film über unerkannte Heldinnen

Am Samstag, dem 25. November, zeigt der Verein der Orangerie-Freunde beim Club-Kino im Orangenhaus um 19 Uhr den Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“. Er erzählt von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die maßgeblich am Raumfahrt-Programm der Nasa beteiligt waren. Die Frauen arbeiteten in einer Zeit der Rassentrennung in den USA, in der sie täglich mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert wurden. Dennoch setzten sie ihre Talente und Fähigkeiten erfolgreich ein. Im Eintrittspreis von zwölf Euro sind ein Getränk und ein Snack enthalten. Karten gibt es nur im Vorverkauf im Bürgerbüro von Matthias Hey, Hauptmarkt 36. Der Erlös werde für den Ankauf neuer Kamelien verwendet.

Einstimmung auf den Advent mit Chormusik in Gotha

Zur Einstimmung auf den ersten Advent lädt der Kammerchor Cantabile zu „Alle Jahre wieder“ ins Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi in der Bahnhofstraße Gotha. Am Dienstag, dem 28. November, um 20 Uhr, präsentiert das Ensemble im festlich geschmückten Museumsfoyer ein facettenreiches Weihnachtskonzert mit besinnlicher Chormusik aus fünf Jahrhunderten und verschiedenen Ländern. das kündigt die Kultourstadt Gotha an.

Die Gothaer Musikreihe Serenade wird in Zusammenarbeit der Kultourstadt Gotha GmbH mit dem Förderverein Deutsches Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi veranstaltet und auch nächstes Jahr fortgesetzt – am 24. September, am 22. Oktober und am 19. November sind Konzerte geplant.

Tickets für das Konzert mit dem Kammerchor Cantabile gibt es für 24 Euro in der Tourist-Information Gotha sowie online unter www.ticketshop-thueringen.de sowie an der Abendkasse für 26 Euro.