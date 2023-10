Kurznachrichten für Gotha

Gotha. Die Stadt Gotha sucht noch Teilnehmer für eine besondere Weihnachtsaktion. Und im Tivoli steht unter anderem Gothas letzte Postkutsche im Mittelpunkt.

Auch in diesem Jahr verwandeln sich Gothaer Geschäfte wieder in einen lebendigen Adventskalender. Mit verschiedenen Beiträgen soll vom 1. bis zum 24. Dezember gezeigt werden, wie vielfältig Gothas Innenstadt ist. Dafür sucht die Stadtverwaltung noch Teilnehmer.

Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt, teilte Pressesprecher Maik Märtin mit. Von einem musikalischen Beitrag bis zur Glühweinprobe sei alles möglich. Eine Tür oder ein Fenster muss aber weihnachtlich geschmückt sein. Interessierte werden gebeten, sich bis Freitag, den 3. November, anzumelden. Damit nicht jeden Abend ein Türchen in der selben Straße geöffnet wird, bittet die Stadt um zwei bis drei Wunschtermine für die Aktion.

Diskussion zur Arbeiterbewegung und Gothas letzter Postkutsche

Ein Rendezvous mit Weimar steht Gotha bevor. Am Donnerstag, den 2. November, finden im Tivoli in Gotha zwei Podiumsdiskussion statt. Wie der Verein „Weimarer Rendezvous mit der Geschichte“ mitteilte, geht es in der ersten Veranstaltung um 16 Uhr um die letzte Gothaer Postkutsche und die europäische Verkehrsrevolution.

Ausgehend von Gotha und seinen Verbindungen in die Region wolle der Verein dies auch breiter für die damalige Zeit diskutieren. An dem Gespräch beteiligen sich Thomas Eisentraut, Leiter der Abteilung Sammlung im Verkehrsmuseum Dresden, Gothas Stadthistoriker Alexander Krünes und Kurt Möser, der zur Kulturgeschichte von Transportmitteln forscht.

In der zweiten Veranstaltung um 18 Uhr steht Zeitkritik in der frühen Arbeiterbewegung im Vordergrund. Es soll der Frage nachgegangen werden, warum der Wandel des Zeitempfindens im Kapitalismus und die Parteigründungen der Sozialdemokratie insbesondere im Tivoli zusammenfielen. Darüber diskutieren Werner Greiling, Vorsitzender der Historischen Kommission für Thüringen, Oberbürgermeister Knut Kreuch und Thomas Kroll, Professor für westeuropäische Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der Eintritt ist frei.