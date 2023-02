Im Spätwinter blüht die Kamelie, wie hier im Gewächshaus der Orangerie in Gotha.

Kurzweilige Schönheit: Kamelienblüte in Gotha nicht verpassen

Gotha. Die Gothaer Orangeriefreunde organisieren Sonderführungen an zwei Sonntagen im März.

Wenn der Frühling auch noch auf sich warten lässt, können in Gotha bereits farbenprächtige Blüten bestaunt werden: An zwei Sonntagen laden die Mitglieder des Vereins Orangerie-Freunde zu Kaffee und Kuchen mit Sonderführungen zur Kamelienblüte ein.

An den Sonntagen des 5. und 19. März gibt es ab 13 Uhr einen Einblick in das erst im Vorjahr fertiggestellte Kamelienhaus. Die namensgebenden Bewohner blühen jährlich im Spätwinter.

Gäste erhalten außerdem einen Einblick in die Überwinterungsstrategie für Gothas Palmen und den Zitronen- und Orangenpflanzen in der Orangerie. Zudem werden Heißgetränke und Hausgebackenes im Orangenhaus angeboten. Von dort starten auch die Sonderführungen, für die Eintrittskarten vergeben werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Mit den Führungen und dem Erlös des Imbiss wird Geld gesammelt, das für den Ankauf weiterer Kamelienpflanzen für das Haus bestimmt ist.

Karten für die Rundgänge zu Palmen und Kamelien gibt es ab sofort im Bürgerbüro von Matthias Hey am Hauptmarkt 36 in Gotha, montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr, am Freitag bis 16 Uhr, und telefonisch zu diesen Zeiten unter 03621 / 733216.