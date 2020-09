Gotha. 27 Regierungsinspektoranwärter beginnen ihre Ausbildung an der Verwaltungsfachhochschule. Derzeit gibt es 141 Studierende in drei Jahrgängen.

Für 27 Regierungsinspektoranwärter beginnt am Montag, 7. September, das dreijährige duale Studium in der Laufbahn des gehobenen, nichttechnischen Verwaltungsdienstes an der Thüringer Verwaltungsfachhochschule in Gotha.