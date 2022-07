Landkreis Gotha beteiligt sich erstmals am Stadtradeln

Gotha. Die Aktion läuft vom 5. bis 25. September. Teilnehmer können sich einem Team anschließen oder ein eigenes gründen.

Das Auto stehen lassen und stattdessen mit dem Fahrrad zur Arbeit, in die Schule oder auch zum Einkaufen fahren – darum geht es bei der Aktion Stadtradeln. In diesem Jahr macht zum ersten Mal der Landkreis Gotha mit. Vom 5. bis 25. September sind alle Menschen, die im Landkreis wohnen, arbeiten, eine (Hoch-)Schule besuchen oder hier in einem Verein sind, aufgerufen, so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen. Das Stadtradeln ist ein Teamwettbewerb. Jeder Kilometer und jedes vermiedene Kilogramm CO2 zählt. Die Anmeldung läuft über www.stadtradeln.de/landkreis-gotha. Hier können Radelnde entweder ein eigenes Team gründen oder aber sich einem Team anschließen.

Alternativ können Radfahrende dem „Offenen Team Landkreis Gotha“ beitreten. Wo dann die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. „Damit sich das Fahrrad stärker als bisher zum breit genutzten Verkehrsmittel des Alltags entwickelt, ist noch viel zu tun“, weiß auch Landrat Onno Eckert. Nun gehe es um eine nachhaltige Mobilitätswende.

Der Landkreis wird nach dem Wettbewerb Teams in den folgenden Kategorien auszeichnen: das Team mit den meisten Radelkilometern, das mit den meisten aktiven Radfahrenden, die radelaktivste Schule, Unternehmen und Verein/Verband. Auch die bundesweit aktivste Kommune wird am Ende gewürdigt. In ganz Deutschland beteiligen sich dieses Jahr knapp 2500 Kommunen am Stadtradeln.

