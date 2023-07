Landkreis Gotha bietet Ausbildung zum Medienmentor an

Gotha. Nächster Kurs startet Mittwoch, 12. Juli. Absolventen des Frühjahrslehrgangs setzen das Gelernte im Landkreis Gotha um

17 Frauen und Männer haben sich zu Medienmentoren im Landkreis Gotha ausbilden lassen. Kurzfristig gibt es 15 neue Plätze für die Qualifizierung, teilt Lisa Milke, Sprecherin des Landratsamtes Gotha, mit. Die kostenfreie Ausbildung startet am kommenden Mittwoch, 12. Juli, um 10 Uhr.

Ziel ist es, älteren Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen, damit auch diese von den Vorteilen von Smartphones, Tablets und Co. profitieren und mit diesen sicher umgehen können. Mit der Ausbildung verbindet sich ein professionelles Angebot für Ehren- und Hauptamtliche, die in ihrem Umfeld älteren Menschen im Bereich Medien Hilfe zur Selbsthilfe geben wollen. Insgesamt besteht die Ausbildung aus vier Modulen, die jeweils mittwochs von 10 bis 13 Uhr, an folgenden Tagen virtuell stattfinden: 21. Juli, 19. Juli, 26. Juli und 2. August.

Medienmentoren setzten bereits Gelerntes in Taten um

Viele der Medienmentoren, die im Frühling ausgebildet wurden, haben das Gelernte schon kurz nach Abschluss in die Tat umgesetzt, berichtet Milke weiter. So zum Beispiel in einem generationsübergreifenden Projekt in der Gemeinde Drei Gleichen, im Projekt „Raumzeit“ in Bad Tabarz oder bei der Mediensprechstunde in der Gothaer Bibliothek.

Wer Interesse an der Ausbildung hat, kann sich an den Sozialplaner im Landratsamt, Maximilian Lübbe, wenden. Er ist telefonisch unter der Telefonnummer 03621/ 214384 und per E-Mail an m.luebbe@kreis-gth.de erreichbar.

Die Qualifizierung geht auf Initiative des Landratsamtes zurück und wird aus Mitteln des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ finanziert. Organisatorisch wird das Format vom Verein „Mit Medien“ aus Erfurt umgesetzt.