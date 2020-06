Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena testet Proben auf das Coronavirus

Landkreis. Im Landkreis Gotha sind aktuell 15 Personen an Corona erkrankt.

Landkreis Gotha: Ein Erkrankter mehr

Die Zahl der im Landkreis Gotha durch den Corona-Virus Erkrankten ist wieder um eins gestiegen. Statt wie gestern 14, sind nun 15 Personen erkrankt. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes (RKI) von 310 auf 311. Das RKI weist die Statistik kumuliert aus. 311 ist daher die Zahl der seit Beginn der Pandemie-Krise auf den Sars-Cov2-Virus positiv getesteten Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Stationär aufgenommen sind am 17. Juni wie in der vergangenen Woche nur zwei Patienten. Sie werden in den Krankenhäusern des Landkreises behandelt.

Die Gesamtzahl der verstorbenen Patienten liegt weiterhin seit dem 28. Mai konstant bei dreißig. Als Genesen gelten seit dem 16. Juni unverändert 266 Personen. red