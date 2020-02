Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis Gotha: Regelschulen warten auf Anmeldungen

Die Schulanmeldungen für die staatlichen Regelschulen im Landkreis Gotha stehen in den kommenden Wochen an. Vom 9. bis zum 14. März haben zukünftige Fünftklässler die Möglichkeit, sich für das kommende Schuljahr bei den Einrichtungen anzumelden. Dabei sind die Plätze in den Klassen begrenzt.

Wie das Schulamt Westthüringen und das Landratsamt Gotha informieren, können Eltern Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr direkt in die Schulen kommen und die Anmeldung persönlich vornehmen. Am Samstag sei dafür eine vorherige Terminabsprache nötig, heißt es aus den Ämtern. Die Anmeldung funktioniere jedoch auch schriftlich.

Kein Recht auf Besuch der Wunschschule

Bei der Wahl der weiterführenden Schule sollten Eltern vor allem den für ihre Kinder günstigsten Schulweg berücksichtigen, denn der Landkreis als zuständiger Schulträger erstattet bloß die Beförderungskosten zwischen Wohnort und der nächstgelegenen staatlichen Schule, die den angestrebten Bildungsabschluss anbietet.

Wie viele Fünftklässler das Schuljahr an ihrer Wunschschule beginnen können, entscheiden die jeweiligen Schulträger. Das sind in und um Gotha entweder der Landkreis, die Städte oder private Träger, wie die Evangelische Kirche Mitteldeutschland im Fall der Evangelischen Regelschule Gotha. Sind die Klassen voll, bestehe kein Rechtsanspruch auf den Besuch der gewünschten Schule, heißt es aus dem Landratsamt Gotha. Zudem bedeute die Anmeldung nicht gleichzeitig auch die Annahme in der Einrichtung.

Wer die Schule wechseln will, kann das nur zum Schuljahresende tun. Im Fall der Thüringer Gemeinschaftsschulen in Bad Tabarz, in Tonna und in Gotha werden die Anmeldungen eine Woche früher, zwischen dem 2. und dem 7. März, angenommen. Schülerinnen und Schüler, die bereits an einer Staatlichen Thüringer Gemeinschaftsschule unterrichtet werden, müssten sich nicht anmelden, heißt es dazu weiter.

Ausführlichere Informationen zur Anmeldung an weiterführenden Schulen gibt es bei den einzelnen Schulen sowie beim staatlichen Schulamt Westthüringen unter Telefon 0361/5 73 41 51 45 oder 0361/5 73 41 51 44.