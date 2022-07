Landkreis Gotha: So viel Geld wie in alten Bundesländern

Gotha. Mit Blick auf die hohe Arbeitsbelastung während der Pandemie spricht die Gewerkschaft von einer fairen Anerkennung für die Beschäftigten.

Mehr Geld bekommen ab sofort die rund 260 Menschen, die im Landkreis Gotha im Garten- und Landschaftsbau arbeiten. Zum Monatsanfang steigen die Einkommen um 3,4 Prozent. Fachkräfte verdienen nun mindestens 17,82 Euro pro Stunde – erstmals genauso viel wie ihre Kollegen in Westdeutschland, teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit.

Den Beschäftigten in der Region rät die IG BAU Erfurt, die nächste Lohnabrechnung zu prüfen – und sich an die Gewerkschaft zu wenden, wenn das Plus ausbleibt. „Mehr als 30 Jahre nach der Wende gelten endlich die gleichen Löhne in Ost und West – ein wichtiger Schritt“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Ralf Eckardt.

Mit Blick auf die hohe Arbeitsbelastung während der Pandemie spricht Eckardt von einer fairen Anerkennung für die Beschäftigten: „Wer Wege pflastert, Sportplätze baut oder Parks pflegt, macht einen anstrengenden Job.“ Steigende Löhne seien wichtig, um die Branche attraktiv zu halten. Und sie würden den Firmen dabei helfen, die Fachleute zu finden, die sie suchen.

Die Gewerkschaft rät Beschäftigten, auf eine tariflichen Bezahlung zu bestehen und im Zweifelsfall in einen Betrieb zu wechseln, der sich an den Tarifvertrag hält.