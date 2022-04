Landkreis Gotha zahlt Pauschale für private Flüchtlingshilfe

Kreis Gotha. Der Kreis unterstützt Ehrenamtliche, die Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen, finanziell. So bekommt man das Geld:

Wer Geflüchtete privat bei sich aufnimmt, wird dafür vom Landkreis entschädigt. Wie das Landratsamt informiert, zahlt es eine Pauschale von monatlich 150 Euro für den Haushaltsvorstand und 75 Euro je weiterer Person. Für eine Mutter mit zwei Kindern wären das 300 Euro monatlich. Beantragt wird die Entschädigung über ein Formular, das online bereitsteht.

In der Pauschale inbegriffen ist die Nutzung des überlassenen Wohnraums nebst Bad und Küche samt Geräten, die gegebenenfalls mitgenutzt werden, sowie die entstehenden Nebenkosten. Für aufnehmende Privatpersonen, die nicht gewerblich Unterkünfte wie Pensionen betreiben, ist die Pauschale nicht steuerpflichtig. Bedingung für die Auszahlung ist, dass die Geflüchteten eine Bescheinigung der lokalen Meldebehörde über den Aufenthalt vorweisen können. Die Vereinbarung kann vom Gastgeber oder dem Landkreis jederzeit innerhalb einer Frist von fünf Werktagen wieder aufgekündigt werden.

Rund 600 ukrainische Geflüchtete haben bisher im Landkreis Gotha Unterschlupf gefunden.

Den Antrag findet man unter www.landkreis-gotha.de auf der Seite zur Ukrainehilfe. Ausgefüllt geht er per E-Mail an sozial@kreis-gth.de oder postalisch an Landratsamt Gotha, Sozialamt, 18.-März-Str. 50, 99867 Gotha.