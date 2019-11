Landkreis nimmt Flüchtlingsheime in eigene Hand

Der Landkreis Gotha will die Betreibung der Flüchtlingsheime in Gotha und Umgebung in Zukunft nicht mehr Dritten übertragen, sondern den Eigenbetrieb damit betrauen, die Internate im Landkreis GmbH (ILG). Dem hat der Kreistag mehrheitlich zugestimmt. Das Landesverwaltungsamt habe vorab gegen eine entsprechende Änderung des Gesellschaftervertrags mit der ILG keine Einwände gehabt, berichtete Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich (CDU).

Die 2002 gegründete ILG betreibt Internate für Berufsschüler in Gotha (Juri-Gagarin-Straße) sowie in Schnepfenthal das Internat der Salzmannschüler. Dessen Mitarbeiter sollen sich in absehbarer Zeit auch um die Gemeinschaftsunterkünfte und die damit verbundene Sozialbetreuung von Flüchtlingen kümmern, erklärte Fröhlich die mit Änderung des Gesellschaftervertrags verbundene Erweiterung des Spektrums.

Per Gesetz ist der Landkreis Gotha zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen verpflichtet. Das geschehe in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften. Mit der Flüchtlingswelle 2015 waren Fremdunternehmen vom Landkreis mit der Heimbetreibung betraut worden. Momentan wohnen in fünf Standorten 438 Flüchtlinge, berichtete Fröhlich. „Im Laufe der letzten Jahre konnten wir Erfahrungen sammeln.“ Im Klartext: Im Heim in der Kindleber Straße in Gotha war immer wieder mal Kritik wegen der Unterbringung laut geworden. Nachbarn des Asylbewerberheims in Ohrdruf fühlten massiv beeinträchtigt.

„Die Summe der Erkenntnisse“, so Fröhlich diplomatisch, führe die Kreisverwaltung zu dem Schluss, dass die Leistungen mit einer kreiseigenen Gesellschaft aus einer Hand angeboten werden könnten. Das sei effektiver und kostengünstiger. Auf eine Ausschreibung, damit ein Fremdunternehmen zu beauftragen, sei kein Angebot abgegeben worden. Von einer kreiseigenen Gesellschaft verspreche sich das Landratsamt eine bessere Einflussnahme.

Die Übernahme der Unterkünfte durch die ILG werde Schritt für Schritt erfolgen, wenn die Verträge der bisherigen Betreiber auslaufen, sagt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes. Die Unterkunft in der Kindleber Straße werde im März 2020 aufgegeben.