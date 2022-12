Landolf Scherzer liest in Gotha aus seinem Buch über die Krim

Gotha. Landolf Scherzer liest am 9. Dezember in Gotha aus seinem Krim-Buch.

Sein Buch über die Krim stellt Landolf Scherzer am Freitag, 9. Dezember, 15 Uhr, in der Stadtbibliothek Gotha vor. Gäste erleben den als „Spezialisten für Recherchen“ bezeichneten Schriftsteller in der Lesung seines jüngsten Buches „Leben im Schatten der Stürme“, kündigt Bibliothek-Leiterin Nicole Strohrmann an. Scherzer werde sie am Leben der Krim-Tataren, Russen und Ukrainer teilhaben lassen. Weder er, noch seine in 13 Geschichten erlebten Gesprächspartner hätten erahnen können, dass sich das Leben auf der Krim wenige Monate später total änderte. Das Publikum schaue in den Garten Eden Krim vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine.

Karten für fünf Euro gibt es in der Stadtbibliothek. Die Veranstaltung findet im Hanns-Cibulka-Saal statt.