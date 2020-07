Landkreis. Am südlichen Kindel wurde eine Ganzjahresweide mit Rindern und Wildpferden angelegt.

Landschaftspflege auf dem Kindel mit Pferden und Rindern

Was in der Thüringeti in Crawinkel schon seit vielen Jahren erfolgreich ist, soll auch auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Kindel gelingen: Die Beweidung mit Rindern und Wildpferden.

Der Naturschutzbund Thüringen stellte am Mittwoch das Projekt Ganzjahres-Waldweide am südlichen Kindel vor. So sollen künftig zehn Konik-Wildpferde und 24 Gelbvieh-Rinder für Landschaftspflege sorgen. Die Tiere grasen auf einer rund 100 Hektar großen Fläche, geschützt durch einen 5,4 Kilometer langen Zaun.

Bereits seit Mitte Mai sind die Tiere dort. Statt mobiler Elektrozäune sorgt ein Festzaun für Schutz. Um die Landschaftspflege leichter durchführen zu können und ein einheitliches Beweidungsmanagement zu schaffen, wurden drei unterschiedlich bewirtschaftete Weidegebiete zu einer großflächigen Waldweide zusammengefasst.

Die ehemalige Militärfläche im südlichen Kindel bei Wolfsbehringen besitzt aufgrund ihrer Ausstattung mit besonders schützenswerten Biotopen und Arten, wie dem Kammmolch und Braunkehlchen, eine europaweite Bedeutung und ist als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet ausgewiesen, erklärt Claudia Chladek vom Nabu.

Durch die Ganzjahresweide können die artenreichen Standorte gesichert werden. Die ehemaligen Militärflächen der Westgruppe der Truppen werden durch die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) verwaltet. „Die Weide wird ganzjährig mit Gelbvieh-Rindern und Konik-Wildpferden beweidet. Dadurch werden kleinräumige Mosaikstrukturen geschaffen, so dass sich vielfältige Lebensräume entwickeln können“, sagt Claudia Chladek.

Momentan stehen zehn Wildpferde, sieben Mutterkühe mit sieben Kälbern und ein Bulle auf der Weide. In den nächsten Wochen soll die Herde auf 24 Rinder erweitert werden. Neben Nabu und LEG ist auch die Natura-2000-Station Gotha-Ilm-Kreis beteiligt.