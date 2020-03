Landwirte beraten in Waltershausen

Zum 23. Mal trafen sich am Donnerstag Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter von Agrarbetrieben, Vertreter der Bauernverbände und die Landwirtschaft betreffende Behörden zum Landwirtschaftlichen Fachtag im Saal des Freizeitzentrums Gleisdreieck in Waltershausen.

Früher war das Landwirtschaftsamt Bad Salzungen Veranstalter. Es wurde jedoch im Zuge einer Verwaltungsneustrukturierung 2019 aufgelöst. Die Kreisbauernverbände Gotha und Eisenach-Bad Salzungen sprangen ein. Ein Umstand, den Gastredner und Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) lobte. Er überbrachte auch das Lob der Mitarbeiter einschlägiger Abteilungen seiner Behörde über die gute Zusammenarbeit mit den Agrarbetrieben und Vereinen und benannte, wo Landratsamt und Landwirtschaft eng verbunden sind.

Schutz von Tierbeständen vor Infektionskrankheiten

Es werde weiter notwendig sein, Tierbestände vor Infektionskrankheiten zu schützen. Ein Beispiel sei die Afrikanische Schweinepest. Dazu habe es 2019 auch eine Übung gegeben, aus der Lehren gezogen wurden, die aber auch gezeigt habe, man sei gewappnet. Auch haben Labore des Landkreises Gotha haben 1300 tote Wildschweine auf Trichinen untersucht. Bernd Apfel, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Eisenach-Bad Salzungen, benannte Entscheidungen der Politik als größere Gefahr für die Tierbestände.

Reinhard Krebs (CDU), Landrat des Wartburgkreises, hielt das zweite Grußwort. Er lobte die Tradition der Fachtage, erinnerte an den Thüringer Milchtag im März und erörterte Probleme der Tierhaltung unter aktuellen Bedingungen. Die Bauern jammerten nicht, hätten aber das Recht, öffentlich Fragen zu stellen, unterstrich Krebs. Das Thema Ernährung spiele eine zu geringe Rolle, auch, weil es uns zu gut ginge, so der Redner sinngemäß. Eine Zentralisierung nur in Erfurt, Jena und Weimar sei der falsche Weg.

Wegen verspäteter Regierungsbildung keine Auszeichnungen für Betriebe

Die Auszeichnung der erfolgreichsten Ausbildungsbetriebe beider Landkreise fiel jedoch aus. Infolge der verspäteten Regierungsbildung hätte niemand die Urkunden unterzeichnen können und die Namen wurden nicht bekannt gegeben, hieß es.

Es folgten fünf Fachvorträge von den Folgen des Brexit für die Landwirtschaft über die europäische Agrarpolitik bis zum Generationswechsel in landwirtschaftlichen Unternehmen, der Fachkräfte-Sicherung und Folgen der Afrikanischen Schweinepest auch für Betriebe, die keine Schweine halten.

Einer der Redner war Johannes Schmidt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Herpf. Er berichtete für die Initiative Land schafft Verbindung ausführlich von den Bauernprotesten in Berlin.