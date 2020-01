Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lange Saunanacht und Ladies Day im Gothaer Bad

Das Team des Stadt-Bades in Gotha beginnt das Jahr 2020 mit einer märchenhaften langen Saunanacht. Am Freitag heißt es dort: „1001 Nacht“. Dazu wird die Öffnungszeit um eine Stunde verlängert, von 19 bis 24 Uhr, teilt Saskia Merten von der Badbetreibung Gotha GmbH mit. Ab 22 Uhr könne textilfrei im Jugendstilbecken gebadet werden.

Zu den stündlichen Aufgüssen gebe es kleine Überraschungen für die Saunabesucher. Diesen werde eine kleine Auswahl orientalischer Spezialitäten angeboten. Die Bauchtanzgruppe vom Mehrgenerationenhaus in Gotha, unter der Leitung von Julia Krebs, werde ab 20 Uhr mit orientalischen Tanzdarbietungen auftreten. Außerdem berate Juliane Pürstinger von der Goethe-Apotheke in Gotha ab 18 Uhr rund um das Thema ätherische Öle und deren Wohlbefinden auf Körper und Seele. Der Preis für die Lange Saunanacht beträgt 19,90 Euro pro Person.

Bereits am Donnerstag kann sich die Damenwelt auf Aufgüsse und kleine Überraschungen zum Thema: „Märchen aus 1001 Nacht“ freuen. Jeden Donnerstag gibt es von 10 bis 22 Uhr die Damensauna im Stadt-Bad. An diesem Tag ist die Sauna ganztägig nur für Frauen geöffnet. Einmal im Monat erwartet die Damen der sogenannte Ladies Day. An diesem Donnerstag gilt in der Damensauna ein besonderes Motto und es gibt kleine Überraschungen zu den Aufgüssen. Es gilt der normale Eintrittstarif.