Langfinger in einem Gothaer Lehrerzimmer

Wer klaut, muss sich für seine Tat verantworten, vorausgesetzt, er wird erwischt. Der Frau ist genau das passiert. Doch noch ehe sie dafür vorm Amtsgericht in Gotha verurteilt wird, ist sie längst bestraft worden. Die Angeklagte hat ihren Job verloren, weil sie lange Finger gemacht hat. Und so schnell wird sie kein anderer Unternehmer in der Reinigungsbranche einstellen.

In fünf Fällen, so wirft ihr der Staatsanwalt vor, habe sie Geld gestohlen, zweimal erkleckliche Summen bis 200 Euro, drei weitere Mal wechselten kleinere Scheine auf diese Weise den Besitzer. Der Tatort hingegen war stets der gleiche, nämlich das Lehrerzimmer einer Gothaer Schule. Als Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma hatte sie dort ungehinderten Zutritt. Geld liegt in Briefumschlägen und Körbchen Viel musste sie nicht unternehmen, um an die Penunze zu kommen. Die Frau bediente sich aus Briefumschlägen oder aus Körbchen, in denen das Geld lag. Sie scheute auch nicht den Griff in Brieftaschen. Dass ihr diebisches Verhalten kurz über lang ans Licht kommen würde, hat sie nicht davon abgehalten, es immer wieder zu tun. Heute kann sie ihr Tun überhaupt nicht erklären, gibt jedoch an, in dieser Zeit durch die Erkrankung ihres Vaters in ziemliche Geldnot geraten zu sein. Der Staatsanwalt rechnet ihr Geständnis ebenso als Pluspunkt wie die Tatsache, dass sie strafrechtlich betrachtet ein ungeschriebenes Blatt ist. Gegen die Frau spricht der Missbrauch der Vertrauensstellung. Deshalb beantragt er bei Richterin Wera Luckhardt eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro. Diese folgt in ihrem Urteil dem Staatsanwalt. In ihrer Begründung weist die Richterin noch einmal darauf hin, dass die weitaus größere Strafe für die Angeklagte der Verlust des Arbeitsplatzes sei. Trotzdem müsse das Gericht einen Diebstahl dieser Qualität strafrechtlich verfolgen. Auf die Frage der Frau, ob sie nun 40 Tage lang täglich 15 Euro zahlen müsse, erläutert ihr die Richterin das Prozedere: Nach Erhalt der Rechnung, die auch die Prozesskosten beinhaltet, kann sie eine Ratenzahlung vereinbaren.