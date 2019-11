Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langjähriger Kulturmitarbeiter aus Ohrdruf schreibt Wendebuch

„186 Bilder aus den Jahren 1989 bis 2005/2006 zeigen Aktionen aus der wohl spannendsten Zeit unseres Lebens – die Jahre nach der politischen Wende“, so berichtet Manfred Ständer, der viele Jahre die Veranstaltungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ohrdruf mit verantwortete. Gezeigt werden Bilder von der Warteschlange vor der Meldestelle am 10. November 1989, von der Grundsteinlegung im Gewerbegebiet, von der Sprengung und dem Abriss der Gebäude auf dem Ohrdrufer Truppenübungsplatz, vom Wiederaufbau des Michaelisturmes und viele andere mehr.

Es werden dadurch Erinnerungen wach, vermutet der Autor. Die meisten Fotos stammen von ihm selbst, viele weitere von Ernst Gutjahr. Insgesamt sind es über 20 Autoren. Zu allen Bildern gebe es einen kleinen Text. Das Manuskript ging zufälligerweise am 7. Oktober, dem 70. Gründungstag der DDR, in Druck, merkt Ständer an. Inzwischen ist es im Buchhandel, per Bestellung über das Internet wie auch bei Manfred Ständer persönlich nach Voranmeldung unter Telefon 03624 407690 erhältlich. Auf dem Ohrdrufer Weihnachtsmarkt ist Ständer allerdings als Weihnachtsmann unterwegs und daher nicht abkömmlich. Bis dahin, so vermutet er, sei die Auflage aber längst verkauft.