Kinder und Jugendliche aus dem Diakoniewerk Gotha nehmen am Spendenlauf in Arnstadt teil.

Kreis Gotha. Das Diakoniewerk Gotha beteiligt sich am 1. Juli am Spendenlauf in Arnstadt.

Das Diakoniewerk Gotha gGmbH nimmt am 1. Juli mit 40 Kindern und Jugendlichen am Spendenlauf „Aktion Kindern Urlaub schenken“ in Arnstadt teil. Die Teilnehmer kommen dabei aus verschiedenen Einrichtungen. So unter anderem vom Schulprojekt „Dein Weg“ und Betreuten Wohnen.

Ziel ist es, viele 500-Meter-Runden zu schaffen. Dabei suchen sich die Läufer „Laufpaten“, die für jede geschaffte Runde Geld spenden.