Laut Google: Das sind die zehn besten Restaurants im Landkreis Gotha

Landkreis Gotha. Im Kreis Gotha gibt es Speisen aus aller Welt zu entdecken. Unsere Redaktion hat sich angeschaut, welche Restaurants im Internet am besten bewertet werden.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Egal, ob an den Adventswochenenden, den Weihnachtsfeiertagen oder zu Silvester: Im ganzen Landkreis Gotha kommen Menschen zusammen, um die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Damit in der heimischen Küche kein Chaos ausbricht, weichen viele gern in Restaurants aus. Und davon hat die Region reichlich zu bieten. Unsere Redaktion hat sich angeschaut, wie Menschen Restaurants bei Google bewerten und die besten herausgesucht.

Traditionsrestaurant in Friedrichroda in dritter Generation

Das Café und Restaurant Waldschlösschen in Friedrichroda mag nur auf 4,8 von 5 Sterne kommen, aber 1130 Personen haben das Lokal am Fuße des Rennsteigs bereits bewertet. Das Traditionsrestaurant gibt es schon seit 67 Jahren. Mittlerweile wird es in dritter Generation von Familie Kühmel geführt. Von gutbürgerlich bis hin zu Kreationen mit Einflüssen aus aller Welt ist für jeden etwas dabei.

149 Rezensionen bringen dem Gasthaus Zur Erholung in Emleben ebenfalls eine 4,8 ein. Mit Blick auf den Thüringer Wald laden der Gastraum und der Biergarten ein, sich die Thüringer Küche angemessen schmecken zu lassen.

Zurück in die Kreisstadt: Im Osteria und Eiscafé Michelangelo in Gothakommen Feinschmecker und Freunde der italienischen Küche auf ihre Kosten. Das Lokal schneidet ebenso mit 4,8 ab. 127 Menschen haben das Restaurant bisher bewertet.

Koch in Waltershausen lässt sich über die Schulter schauen

Zentral gelegen am Neumarkt in Gotha befindet sich das Restaurant Margarethe Schönes Leben. Bei guten Weinen oder stilvoll in Szene gesetzten Cocktails lädt das Lokal ein, das gutbürgerliche Menü durchzuprobieren. 51 Rezensionen bescheren dem Restaurant die Durchschnittsnote 4,8.

Bei einer Aufzählung der besten Restaurants im Landkreis Gotha darf Silvio Castas Lokal im Gleisdreieck natürlich nicht fehlen. Die Gastronomie in Waltershausen hat zwar bisher nur 28 Rezensionen, kann sich aber genauso wie alle anderen über die 4,8 freuen. Silvio Casta vereint in seinem Menü alle seine Erfahrungen und lässt sich beim Live-Kochen auch über die Schulter schauen.

Weine und Speisen aus aller Welt in Gotha

Den zweiten Platz teilen sich zwei Lokale in Gotha. 79 Bewertungen verhelfen der Weinbar am Buttermarkt zur 4,9. Neben vielen verschiedenen Weinen und Cocktails kann man dort auch gutbürgerlich essen oder in die deutsch-rumänische Küche eintauchen.

Der Stadtgarten in Gotha erzielt ebenfalls eine 4,9. Insgesamt haben 24 Nutzer das Lokal bewertet. Thüringer Küche lässt sich dort in einem rustikalen Ambiente genießen. Und auch, wenn es im Winter eigentlich zu kalt dafür ist, ist nach dem Essen vielleicht noch Platz für einen Eisbecher.

Drei Mal fünf Sterne im Landkreis Gotha

Ganz oben mit dabei ist das griechische Restaurant Rhodos in Gotha. Das Lokal hat von Internetnutzern fünf Sterne bekommen. Allerdings wurden bisher nur 15 Bewertungen abgegeben. Die Speisekarte verspricht authentische Küche, aber auch eigene Kreationen. Und wer die angefutterten Pfunde direkt wieder los werden will, kann auf der Bowlingbahn ein paar Kugeln schieben.

Ebenfalls fünf Sterne geben Nutzer dem Gasthaus Neue Mühle in Westhausen. Insgesamt wurden 216 Bewertungen eingereicht. Von gutbürgerlich über südländisch bis hin zu asiatischen Einflüssen – auf der Speisekarte ist für jeden Gaumen etwas dabei.

Das dritte Restaurant im Kreis, das es auf fünf Sterne bringt, ist das italienische Lokal Diavolo in Gotha. Allerdings handelt es sich bei dem Google-Eintrag mit zwölf Bewertungen um eine alte Adresse. Das Restaurant in der Mönchelsstraße kommt mit 413 Rezensionen auf eine Bewertung von 4,4.