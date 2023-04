Unbekannte versuchten am Mittwochmorgen in Emleben in ein Wohnhaus einzubrechen. (Symbolbild)

Lautsprecheranlage schlägt Einbrecher in Emleben in die Flucht

Emleben. Unbekannte versuchten am Mittwochmorgen in Emleben in ein Wohnhaus einzubrechen. So konnten die nicht anwesenden Hausbesitzer sie davon abbringen.

Unbekannte versuchten am Mittwoch um 3.40 Uhr in der Emlebener Hauptstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Nach Angaben der Polizei waren die Hausbesitzer zur Tatzeit nicht Zuhause.

Trotzdem gelang es ihnen die Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Denn die Hausbesitzer sprachen die Täter über eine Video- und Lautsprecheranlage an. Wer etwas gesehen hat oder weiß, soll sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 melden.

