Lebendiger Adventskalender auf dem Gothaer Buttermarkt eröffnet

Am Freitagnachmittag wurde auf dem Buttermarkt der Kreisstadt Gotha der "Lebendige Adventskalender" eröffnet. Es begann mit einer Märchenfenster-Schnitzeljagd bei den Händlern auf dem Buttermarkt. Dort waren Symbole für 24 Märchen der Gebrüder Grimm angebracht. Dazu Nummern, die dann passend auf einen Zettel zu schreiben waren. Die Zettel sollen bis zum 15. Dezember im "Verwebtes", im "Café Kanne" oder in der Goldschmiede Damm abgegeben werden. Unter den richtig ausgefüllten Teilnahmezetteln werden am 16. Dezember 16 Uhr auf dem unteren Hauptmarkt Gewinne ausgelost, die die Geschäfte des Buttermarkts gestiftet haben. Zur Einstimmung trug Ralph-Uwe Heinz am Freitag am Friedenskuß-Trohn ein Märchen vor. Josefine Langner sang und spielte auf der Gitarre.