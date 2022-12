Lebendiger Adventskalender in Gotha-Siebleben

Gotha. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Abend ein Angebot, wir verraten einige der Termine mit Höhepunkten.

Die evangelisch-lutherische Stadtkirchengemeinde hat auch dieses Jahr im Ortsteil Siebleben einen lebendigen Adventskalender organisiert. Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember gibt es zwischen 17 und 19 Uhr Angebote, für die viele Menschen ihre Türen öffnen.

So war am Samstag bereits ein Weihnachtskonzert zu erleben. Am 6. Dezember gibt es Nikolausbasteln beim Förderverein Siebleben, Edelhofgasse 16, am 8. Dezember Holzsternbasteln in der Oberstraße 12, am 15. Dezember den Mönchhof im Lichterglanz und am 17. Dezember im Kirchgarten eine Nacht der Tiere. Am 24. Dezember wird die Aktion mit kleinem und großem Krippenspiel sowie der Christvesper abgeschlossen.

Alle Termine: www.siebleben.de