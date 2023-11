Mario Greiner (links) überreicht in der Lebensmittelausgabe der Kirchgemeinde Waltershausen Gutscheine der diesjährigen Wunschzettelaktion der Kreissparkasse Gotha an (von links): Wolfram Kummer, Andreas Martini, Rita Hill, Wilfried Kehl, Ute Fermé, Mario Willing, Michaela Küppers und Christoph Böttner.