Lehrstelle auf den letzten Drücker

Gotha. Last-Minute-Aktion am 27. August in Gotha auf der Terrasse des Lindenhof-Hotels.

In Kürze beginnt für die meisten Jugendlichen im Landkreis Gotha der Start ins Berufsleben. Aus diesem Grund bietet die Agentur für Arbeit Gotha am Donnerstag, 27. August, einen Veranstaltungstag rund um offene Lehrstellen an.

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr stehen auf der Terrasse des Gothaer Hotels Der Lindenhof mehrere Berufsberater der Arbeitsagentur bereit, besagt eine aktuelle Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Darüber hinaus seien Mitarbeiter des Arbeitgeber-Service, vom Jobcenter, von Kammern, Firmenausbildungsverbund und von einheimischen Unternehmen vor Ort. Der Zugang erfolge über die Arbeitsagentur, Schöne Aussicht 5.

Im Landkreis Gotha sind nach offizieller Erhebung noch 159 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei noch 371 unbesetzten Lehrstellen. Offene Lehrstellen gibt es überwiegend in der Produktion.

Sowohl die Bewerber als auch die Firmen sollten kompromissbereit sein. Motivation und Engagement seien bei den Jugendlichen mindestens genauso wichtig wie Schulnoten. Die Agentur für Arbeit könne mit gezieltem Nachhilfeunterricht unterstützen und so den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung sichern helfen.