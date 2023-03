Leichenfund in Gotha gibt Polizei weiter Rätsel auf

Gotha. Knapp einen Monat nach dem Fund einer Leiche am Ortsrand von Gotha ist die Identität der unbekannten Person noch immer nicht geklärt. Diese neuen Details gab die Polizei bekannt und bittet um Hinweise.

Bereist am Montag, den 13. Februar 2023, wurden in Gotha in der Schillerstraße auf einem Freigelände am Ortsrand die sterblichen Überreste einer unbekannten Person gefunden. Wie die Polizei mitteilte, gebe es aber weiterhin keine Hinweise auf die Identität der Person.

Seitens der Staatsanwaltschaft Erfurt war eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet worden, die im Institut für Rechtsmedizin in Jena durchgeführt worden sei. Im Ergebnis der Sektion werde davon ausgegangen, dass es sich vermutlich um eine männliche Person im mittleren Alter mit einer Körpergröße von circa 170 cm handele. Zu Identifizierungszwecken finden gegenwärtig Untersuchungen der DNA statt. Bei dem bereits skelettierten Leichnam wurden folgende Bekleidungsgegenstände aufgefunden:

schwarzer Anorak mit weißem Pelzrand an der Kapuze

graues Basecap mit der Aufschirft "Adidas" und Symbol

rote Sweatjacke mit Aufnäher "Black Squad"

grauer oder beiger Hoodie mit Kängurutaschen

schwarze Hose mit aufgesetzten Beintaschen links und rechts

schwarze Schuhe "Infinity", Größe 42, mit weißer Sohle

brauner Rucksack

So sahen die Kleidungsstücke des Unbekannten laut Polizei vergleichsweise aus. Foto: Polizei

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es werden dazu Zeugen gesucht. Wer vermisst jemanden, auf den die Beschreibung passt? Wer hat jemanden, auf den die Angaben zutreffen könnten, längere Zeit schon nicht mehr gesehen? Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 oder 03621-781424 und der Bezugsnummer 0042100/2023 entgegengenommen.

